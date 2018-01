Ny Flybuss-kontrakt

Avinor har forlenget kontrakten med Boreal Travel for flybuss til og fra Stavanger lufthavn. Den nye kontrakten er på fem år, og Boreal planlegger å sette inn elektriske busser i rutene. Boreal vil legge om ruten fra Stavanger til Sola, ved at Flybussen skal gå via Stavanger universitetssjukehus og Universitetet på Ullandhaug.