Ny Eigerøy bru prioritert i transportplanen

– Ei ny Eigerøy bru i Eigersund er prioritert i ny nasjonal transportplan, sier statssekretær Tom Kalsås i samferdselsdepartementet. Det innebærer at dette prosjektet skal prioriteres i den første seksårsperioden.

Dette er et prosjekt som er svært viktig for næringslivet på Eigerøy, for dagens bru er en skikkelig flaskehals.