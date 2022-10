Ny droneobservasjon. Nå på flyplassen på Sola

Klokka 19.42 kom det melding fra flytårnet Sola om at en drone var sett i luftrommet over Sandnes. Politiet har søkt å gjøre observasjoner, men uten å lykkes. – Per nå har vi ikke noe mer konkret å gå etter, skriver politiet på Twitter.