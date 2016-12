Ny bomring vil gi pengetrøbbel for mange

– Det er tragisk.

– Det vil merkes, fordi det blir mye dyrere enn det har vært.

– Det blir veldig gale, det er altfor mye.

Slik reagerer folk som bor i bydelen Hundvåg i Stavanger når det er snakk om den nye bomringen på Nord-Jæren.

Ifølge produktsjef Oddvar Rettedal som jobber med finansiering av lån i Sparebank 1 SR-Bank, ville mange måttet søke på et mindre lån dersom en regner med de nye bomutgiften som kommer i 2018. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund/NRK

– En betydelig sum

I dag kjører folk herfra og til sentrum uten å betale bompenger. Men når de 38 nye bomstasjonene etter planen kommer i drift på Nord-Jæren fra 1. januar 2018 blir det langt dyrere.

Så mye som 30.000 kroner i ekstra utgifter per bil kan enkelte bilister måtte belage seg på. Det krever store omprioriteringer for mange for å få det til å gå rundt.

– Det er en betydelig sum for mange, sier produktsjef Oddvar Rettedal, som jobber med finansiering av lån i Sparebank 1 SR-Bank.

Flere vil slite med låna

Banken har sett på hvor mange av dem som har fått innvilga lån i år – som vil få det langt vanskeligere med ekstrakostnadene ved bilkjøring.

Totalt ville rundt 15 prosent av dem som har søkt lån i år måttet søkt om et mindre lån dersom man legger til en ekstra kostnad på 30.000 kroner, ifølge Rettedal.

– Det overrasker meg at det er såpass høyt tall. 30.000 kroner høres kanskje ikke så mye ut, men mange har strukket seg langt for å få kjøpt den boligen de ønsker og lånt mye penger. Mange låner også mye ekstra for å pusse opp, sier Rettedal.

– Skjevfordeling av bomutgiftene

I tillegg til de nye bomstasjonene som skal settes opp, skal det etter planen også innføres en rushtidsavgift som gjør det langt dyrere å passere bomstasjonene om morgenen og ettermiddagen.

Egil Olsen i Stavanger Høyre er leder av bydelsutvalget på Hundvåg. Han mener det blir feil dersom bompengene skal gå utover noe annet og går hardt ut mot det han mener er skjevfordeling av bomutgiftene.

– Dette har vi vært bekymret for særlig i den senere tid når inntektsgrunnlaget for enkelte har endret seg dramatisk og de har mistet jobben.

– Jeg tror når dette kommer i drift vil de se at det blir feil i enkelte bydeler, og gjøre justeringer i etterkant.

Må forberede seg

Men bilistene bør likevel forberede seg på ekstra utgiften allerede nå, sier Rettedal.

– Nå er det ett år til dette kommer og det kan være fornuftig å tenke over hvor mye en blir rammet, se på hvor en eventuelt kan kutte noen kostnader eller tenke alternativ til transport, sier Rettedal.