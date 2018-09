«Nok er nok, nei til bomring» sto det på mange av plakatene i store bokstaver utenfor Klepp rådhus i kveld.

– Det blir altfor mye bom etter hvert, og folk blir ringa inn. For min del, må jeg gjennom to bommer for å komme meg til jobb, slik bomringplanene ser ut nå, sier demonstrant Pål Andre Eriksen.

Demonstrasjonen føyer seg inn i en rekke bom-demonstrasjoner i Rogaland de siste ukene. Tidligere er det «Bymiljøpakken på Nord-Jæren» det har blitt demonstrert mot, men i kveld var det den nye bomringen, som kan komme i kommunene Klepp, Time og Hå, demonstrantene ville til livs.

Respekterer protestene

Mens møtet pågikk lagde demonstrantene støy rett utenfor vinduene. De satte blant annet sirenene på megafonene og satte de helt inntil glasset.

Ane Mari Braut Nese (H), ordfører for Klepp kommune sier hun og resten av formannskapet fikk budskapet til demonstrantene klart og tydelig presentert:

– Det er vår rett i Norge til å si det vi mener. Det har de gjort, og det skal de ha respekt for.

Inne samlet formannskapet i Klepp kommune seg, for å diskutere om arbeidet om å utvikle en bomringpakke på Jæren skulle fortsette eller ei. Etter flere timer, stemte flertallet for forslaget.

– Ingen vil i utgangspunktet ha bomringer

– Det er klart at spør du folk om hva de synes om bompenger, er det ingen som liker det. Men vi vil hente pengene hjem, og bygge prosjekter her, sier

Sammen med nabokommunene Time og Hå, er det snakk om å sette opp 11 nye bomstasjoner.

Om Time og Hå kommune stemmer ja til forslaget, gjenstår fortsatt og se. Tirsdag skal planene stemmes over i de to resterende kommunene.