Ny besøksrekord på Preikestolen

Det blir ny besøksrekord for Preikestolen i år. Rett før årets slutt har over 348.000 personer besøkt Preikestolen. Aldri før har så mange besøkt det berømte stedet. Forrige rekord var fra 2019 da 331.000 personer besøket naturattraksjonen. Daglig leder i Preikestolstiftelsen og Lysefjorden Utvikling Helge Kjellevold sier til Strandbuen at det har gått smertefritt å få besøk av så mange.