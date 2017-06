Ny belysning av skolevei ved Trones

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte i dag Trones skole i Sandnes for å gi 150 000 kr for å etablere intensivbelysning av en fotgjengerovergang i Jadarveien. Formålet er en tryggere vei for skoleelever og andre myke trafikanter.