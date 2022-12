Ny beklagelse om Facebook-innlegg

Stavangerordførar Kari Nessa Nordtun har hatt ein samtale med Leif Arne Moi Nilsen etter eit omstridt Facebook-innlegg fredag, der gruppeleiaren i Frp gjentok at han beklagar meldinga.

Innlegget frå Moi Nilsen sa at opposisjonen meinte kommunedirektøren måtte gå av, noko alle parti i opposisjon har avvist at dei meiner.

Moi Nilsen er nå sjukmeldt, seier hans partikollega Kristoffer Sivertsen.