Null interesse for utlyste legestillingar

Ingen søkte, og ingen viste interesse for to legevikariat for ved Jørpeland legesenter, skriv Strandbuen i dag. Kommunen hadde opna for at løna kunne utbetalast til eit enkeltmannsføretak og ikkje som vanleg løn, men heller ikkje det gjorde noko med interessa, seier helsesjef Grete Strømsmo. Ho seier at pasientar må rekne med noko lengre ventetid, men at alle som treng øyeblikkeleg hjelp skal få det.