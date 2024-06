NRK vil vurdere avpublisering av «Team Ingebrigtsen»

Etter at Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat for fem av de sju Ingebrigtsen-barna, har vært i kontakt med NRK skal nå NRK vurdere om «Team Ingebrigtsen» skal avpubliseres. Det melder Vårt Land.

– Vi sier ikke at vi skal avpublisere, men at vi skal gjøre en ny vurdering, sier programdirektør Petter Wallace i NRK til Vårt Land.

Bistandsadvokat Larsen sier at serien er en belastning for barna. Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner, mot én av de fornærmede i saken.