NRK har spurt publikum om hva dere lurer på om valg og politikk. Vi har fått inn flere hundre spørsmål. Her svarer vi på ett av dem.

Trond Holen har tre barn, og forteller at alle har blitt vekket av isbilen under hvile.

Hvilke partier er for og imot isbilens støying? Trond Holen i Sandnes' spørsmål til NRK

– Det er snakk om flere timer på søndager. Det er en vanvittig høy og forferdelig musikk, og barna våknet opp og begynte å gråte.

Barna hans er i dag 13, 11 og 8 år gamle. De våkner ikke lengre av ulingen, men deler farens irritasjon over isbilen, forteller Holen.

– Nå er de ikke babyer lenger, men det er veldig irriterende å høre bilen i timevis hver søndag. Det er ikke akkurat helligdagsfred å få fra dem.

Nå håper han at kommunen vil ta grep.

– Det hadde hjulpet om de hadde dempet lyden, men det beste hadde vært om de hadde sluttet med bråket. Hvorfor skal de få bråke på søndager, når det er helligdagsfred? Det er veldig provoserende at de får holde på sånn og det burde ha vært et forbud.

Har vekket flere

Trond Holens barn er ikke de eneste som har våknet av isbilen. Dette svarte andre Sandnes-innbyggere da NRK spurte. Sveip for å se hva de sier:

Elise Pedersen Marius Hegre: – Isbilene kommer hver søndag. Det ringes i gata, og den stopper som regel rett under oss og spiller høy musikk. Da våkner han, og som foreldre må vi få han til å sove igjen, men det er ikke alltid like lett. Folk bor tett her, og vi hører den ganske godt. Han håper lydnivået til isbilen kan bli regulert. Elise Pedersen Familien Steinskog: Ingve Steinskog har gode minner om isbilen, men Kristin Steinskog sier at de aldri har kjøpt is fra isbilen som voksne. – Vår minste har våknet noen ganger når isbilen kommer og hun hviler. Det er en høy lyd, men jeg vil ikke si at det er et problem. Jeg tenker at det er viktigere ting å ta opp med politikerne, sier Kristin. De har to døtre; Live og Tuva. Tuva forteller til NRK at hun synes lyden fra isbilen er skummel fordi den er høy. Elise Pedersen Håvard Mannsåker: – Det er godt med is, men fra vi var små har den alltid laget veldig mye lyd, spesielt når vi skulle sove. Han plages ikke med mye lyd der han nå bor i Sandnes. – Men jeg husker at far ble veldig irritert. Og jeg tror han gikk ut noen ganger for å be dem å ikke spille musikk så sent. Han vil ikke komme med noen forespørsler til kommunen. – Hadde vi bodd nærmere en hovedvei, kan det hende. Elise Pedersen Arni Julius Røgnvaldsson: – Den ene isbilen har en lyd som setter seg veldig i hodet, og den spiller høyt. Melodien limer seg fast i hodet og sitter der til du får renset det ut med noe annet. Også han synes isbilen kjører i nabolaget i seneste laget. – Jeg skulle ønske kommunen la noen retningslinjer, men vi trenger ikke noen lover, så lenge de ikke spiller for sent.

Blir du plaget av lydnivået til isbilen der du bor? 🍦 Nei, det er bare koselig! 🎶 Ja, lyden er for høy 🔊 Vis resultat

Politikerne svarer på spørsmålet fra Trond Holen. Sveip for å se hva de sier:

Øystein Otterdal Olaug Bollestad, partileder i KrF og medlem i Helse- og omsorgskomiteen: Jeg var i barnedåp en gang hvor broren til barnet som skulle døpes trodde kirkeklokkene var isbilen. Midt i gudstjenesten. Så barn er forberedt på at isbilen kommer til alle døgnets tider. Jeg tenker at dette er lokalpolitisk sak, men at isbilen bør tenke på når og hvordan man kommer. Elise Pedersen Arne Buchholdt Espedal, ordførerkandidat for Ap i Sandnes: Jeg skjønner godt at det kan være forstyrrende. Samtidig er det litt koselig også, og til glede for barna. Om de blir vekket av lyden, handler det mer om volumet. Men så stiller jeg spørsmål til hvordan vi skal regulere det. Jeg tror ofte at det hjelper om folk tenker seg om. At dette er noe vi har mulighet til å regulere, var nytt for meg, men så langt tenker jeg at det kanskje ikke er et så stort problem. Dersom flere aktører skal begynne med dette, blir det veldig mye lyd. Da kan vi tenke oss om, og tenke på om vi skal regulere dette. Ismail Burak Akkan Erna Solberg, partileder i Høyre: Hvor plaget du er, tror jeg avhenger av hvor du er og hvor mye det gjaller tilbake. Men jeg tenker at vi overlever det. Den dukker stort sett opp i nabolaget ditt kun en dag i uka. Berit Roald Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt og medlem av arbeids- og sosialkomiteen: Jeg må jo si at dette ikke er verdens største sak. Men jeg har selv to barn, og selv om de kanskje ikke våkner av lyden, har det skapt problemer på andre måter når de hører isbilen. Det er en ganske invaderende form for reklame, og det er ikke for lite reklame i samfunnet vårt. Jeg tenker at man bør se på begrensninger av lyden, uten at jeg kan love at dette blir tatt opp på Stortinget. Men jeg forstår at folk reagerer på hvordan dette forstyrrer, og jeg har sett på sosiale medier at det splitter folk. Det er jo også veldig koselig med isbilen. Elise Pedersen Nina Birgitte Stokke, førstekandidat for SV i Sandnes: Vi har ikke hatt dette oppe til drøfting, men det er veldig relevant. SV er opptatt av både lyd- og lysforurensing. Det er også forskjell på støy. Den ene bråker veldig, mens den andre har en fin og behagelig musikk. Jeg mener det må være en balansegang mellom det at de får lov til å ha litt lyd, men at det ikke er forstyrrende. Det er ikke utenkelig at vi vil se på om vi kan regulere dette, om det viser seg å være til irritasjon for mange. Det må kunne være innretninger der det kan gå an å gjøre alle til lags. Kanskje innen forskjellige klokkeslett, eller å dempe lyden. Et forbud er kanskje ikke det beste, men jeg vet ikke. Elise Pedersen Inger Helen Aanestad, førstekandidat for Sp i Sandnes: Jeg må innrømme at dette ikke har blitt meldt inn til oss, og problemstillingen er ikke meldt så langt vi er kjent med. Dersom det kommer frem at dette er et problem, må vi vurdere tiltak. Elise Pedersen Guttorm Stangeland, leder i Høyre i Sandnes: Det er gjerne slike typer saker som engasjerer veldig. Det er dette som er nært folk, og det er gjerne saker som angår folks hverdag, som er viktigst. Jeg hører noen si at det kan være veldig høyt, men så er det mange som setter pris på det og synes det er helt greit. Høyre er ikke et forbudsparti, og det skal være gode grunner til å vurdere slike tiltak. Om det blir en diskusjon på dette, kan det hende vi kan vurdere det. Kanskje vi kan se på faste tider og muligheter for å regulere nivået. Elise Pedersen Pål Morten Borgli, varaordfører for Frp i Sandnes: Vi synes det er barna som må få ta avgjørelsen om isbilen lager for høy lyd. Vi har også forslag til en ny melodi på isbilen; Framtiden i dag. Det er en Frp-sang som vi mener hadde passet fint til isbilen. Vid Ruud Helge Andre Njåstad, stortingsrepresentant for Frp og første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen: For meg er isbilen lyden av glede, og det er en god tjeneste å få ut til folk. Vi i Frp heier på isbilen.

Markedsføringsloven setter ikke forbud mot lydreklame. Men lydreklame kan reguleres i de lokale politivedtektene, som bestemmes av den enkelte kommune.

I Oslo, for eksempel, er det forbudt å påkalle oppmerksomhet for salg ved bruk av lyd og lys.

Fra politivedtektene i Oslo Ekspander/minimer faktaboks Utdrag fra § 2-2.Sang og musikk, reklame m.m. Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel.

Ifølge Gunn Marit Aasvang i avdeling for luftkvalitet og støy hos Folkehelseinstituttet (FHI) er det lite sannsynlig at lyden fra isbilen, som kommer en gang iblant, vil ha noen varige negative helsekonsekvenser. Barn antas å være spesielt sårbare for støy.

Kommunene har likevel flere virkemidler etter Folkehelseloven og forskrift for miljørettet helsevern for å stoppe eller justere lydnivået på støy som kan medføre helsemessig ulempe.

– Kroppslig ubehag, forstyrret nattesøvn, kommunikasjons- og/eller konsentrasjonsvansker, fare for hørselsskader, nedsatt trivsel, stress, angst med mer er i utgangspunktet relevant i en vurdering. Også antall støyutsatte, hyppighet og lengde av støyeksponeringen, skriver hun til NRK.

– Flere vil ha høyere enn lavere lyd

Mari Ellestad er direktør for strategi og kommunikasjon hos Diplom-Is. Hun skriver i en e-post til NRK at det går 14 dager mellom hver gang deres isbil besøker et område.

– Vi tilpasser lydnivå etter omgivelsene. Det er stor forskjell på om vi kjører i tettbebyggelse eller på områder der det er lengre avstand mellom husene og veien.

Hun påpeker at Diplom-Is får henvendelser fra kunder som ønsker at de justerer lyden ned, men også opp. Det skriver også kommersiell leder for Isbilen AS, Anita Scharffenberg.

– I hvor stor grad vi kan redusere bruken av lyd og lys er en balansegang for selskapet, da vi får flere henvendelser som omhandler at kundene ikke hørte oss enn vi får klager som går på for høy lyd.

Les også: Nils (59) vil ha slutt på Isbilens markedsføring: – Hører den i syv timer hver gang

Loven om helligdagsfred gjelder for vanlige søndager. Da skal det være helligdagsfred som ingen må forstyrre med «utilbørlig larm».

– Vi skal på best mulig måte ivareta samfunnets ro på slike dager. Samtidig skal vi balansere dette med at flere og flere ønsker at Isbilen kommer forbi på dagene hvor familier, venner, naboer eller andre ofte er samlet for en hyggestund, skriver Scharffenberg i Isbilen AS.

Utilbørlig larm vil si støy som er mer enn hva som er rett og rimelig, og rammer blant annet bruk av støyende hageredskaper, ifølge advokat.no.

– Det skal mye til for å karakterisere en larmende virksomhet som utilbørlig. Diplom-Is-bilen spiller en melodi noen få ganger før den så kjører videre, i tillegg til at lydnivået justeres ned i tettbebygde strøk for å ta ekstra hensyn, skriver Ellestad i Diplom-Is.

Vil du lese flere spørsmål vi i NRK har svart på? Her er en oversikt: