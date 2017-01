– Jeg skulle gjerne sett at Arbeiderpartiet hadde et litt tydeligere budskap til oljenæringen, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK før hun skal på talerstolen.

Hun er på plass på det årlige Solamøtet – et seminar for noen av landets mektigste politikere og næringslivsledere i Sola utenfor Stavanger.

Tema for årets Solamøte er arbeidsplasser og omstilling. Statsministeren mener Arbeiderpartiet gambler med det førstnevnte når partiet ikke åpner for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det vil jo bli en veldig stor endring for norsk oljeindustri hvis det største partiet ikke har et program der de vil utvikle det kanskje mest lovende området for olje, sier Solberg.

– Oljeindustrien blir mindre viktig

Selv om tallene for 2016 ikke er klare, regner statsministeren med at cirka 40.000 stillinger per i dag er forsvunnet de siste årene i oljerelatert industri. Verst har det gått utover Rogaland. Hun hadde følgende oppfordring til de frammøtte lokale næringslivslederne:

– Hvis en arbeidssøker har vært ledig i 1,5 år, la vedkommende få en sjanse. Ikke bare ansett dem med den nyest og ferskeste kompetansen i bunken.

Samtidig brukte statsministeren i sin tale mye tid på å hamre inn budskapet om at oljeindustrien vil bli mindre viktig for norsk økonomi framover.

– Vi må ta inn over oss at vi nok aldri vil komme dit vi var i 2014. Selv om vi åpner for nye leteområder i Barentshavet, og jobber med 24. konsesjonsrunde, er det likevel slik at investeringstakten går ned. Vi er på vei dit at oljeaktivitetene vil ha mindre betydning, sa Solberg.

«Grønt, smart og nyskapende»

Hun snakket videre om viktigheten av forskning og utdanning – og at næringslivet selv har en nøkkelrolle i å utvikle det Norge skal leve av framover. Framtidens Norge skal være «grønt, smart og nyskapende», ifølge Solberg.

– Men oljeindustrien er fortsatt Norges viktigste næring og viktigste inntektskilde, sa Solberg til det oljetunge næringslivet i Rogaland som er samlet i Sola.

– Jeg får ikke like mange forslag til ting som bringer inn penger til statsbudsjettet, som jeg får forslag til poster på budsjettet. Vi kan ikke erstatte oljeinntekter med subsidier, men med andre inntekter, sa hun videre.

Solamøtet er et årlig seminar der noen av landets mektigste politikere og næringslivsledere samles i Sola utenfor Stavanger. I år stiller blant annet statsminister Erna Solberg (H) og den ferske olje- og energiministeren Terje Søviknes (Frp).

