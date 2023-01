NRK Rogaland-sjef trer av

Ragnar Christensen blir ny administrerande direktør for Stavanger Symfoniorkester (SSO). Han overtar etter Morten Warland og startar i stillinga 1. mai.

Christensen har vore tilsett i NRK sidan 1993. Han jobba ved distriktskontora i Sogn og Fjordane og i Hordaland i til saman åtte år før han blei tilsett i NRK Rogaland i 2001. Han har vore distriktsredaktør sidan 2008.

– Stavanger Symfoniorkester skal i likskap med NRK levere på eit konkret og tydeleg samfunnsoppdrag. Eg har som mål å bidra til realisering av SSO sin strategi, og gjennom det gjere orkesteret enda meir tilgjengeleg og attraktivt for et så stort publikum som mogleg. Kanskje spesielt for dei som ennå ikkje har sett sin fot i det fantastiske konserthuset vi har her i Stavanger, seier Christensen.

– Det er lett å la seg inspirere av orkesteret sin visjon om å styrke, bevege og utfordre gjennom krafta av levande musikk.

Christensen har dei siste åra jobba aktivt for å samle medienæringa i stavangerregionen i ei klynge, og har vore ein pådrivar for arbeidet med å realisere Mediebyen Stavanger. I regi av medieklynga har han også nyleg gjennomført et kompetanseprogram i innovasjonsleiing ved NHH.

Styreleiar i SSO, Tone Grindland, er svært tilfreds med tilsetjinga.

– Ein direktør i SSO skal ha mange kvalitetar og eigenskapar. Vi ønskte ein person med strategisk og kommersiell teft og som gjennom leiareigenskapar evnar å ta ut potensial i ein kompleks organisasjon. Ragnar har ein profil vi meiner vil passe godt for orkesteret, både internt i organisasjonen og som bindeledd til orkesterets mange samarbeidspartnarar og samfunnet rundt, seier Grindland.

– I Ragnar har vi funne ein dyktig leiar som kan drive den gode utviklinga i orkesteret vidare.

Det var seks søkjarar, fem menn og ei kvinne, til stillinga da søknadsfristen til den seksårige åremålsstillinga gjekk ut i slutten av desember.

NRK Rogaland ønskjer Christensen lykke til og kjem til å sakna han som redaktør.