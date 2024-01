Norwegianfly måtte nødlande i Paris

Et Norwegian-fly på vei fra Stavanger til Alicante har nødlandet trygt på Charles de Gaulle-flyplassen i Paris.

– Det er problemer med elektronikken om bord. Jeg har ingen flere detaljer, sier kommunikasjonssjef i Norwegian Charlotte Holmbergh.

Flyet har 154 passasjerer om bord.

– Det blir jobbet med en løsning for passasjerene, og vi gjør det vi kan for å ta vare på dem. Om de kommer seg videre i kveld eller ikke er for tidlig å si, sier Holmbergh til NRK klokka 18.10 lørdag.