Norwegian-fly måtte snu

Et Norwegian-fly fra Oslo til Stavanger måtte returnere til Gardermoen like etter avgang, melder TV 2. De siterer Avinor på at flyet hadde tekniske problemer. – Vi følger alle internasjonale regler for lufttrafikk, og sikkerhet er vår høyeste prioritet sier pressevakt Eline Skari i Norwegian til TV 2.