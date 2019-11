Norske velgere: Klima er viktigst

Klimaendringene troner for første gang helt øverst på lista over de viktigste politiske sakene i Norge. 49 prosent mener nå at klimaendringer er en av de tre største utfordringene Norge står overfor. Men det går et skille ved 45 år. De under 45 år, har klimaendringer som viktigste sak. De over 45 år er mest opptatt av helse og omsorg.