Norske tomater tar over 50 prosent av marknaden i Noreg i år

For første gang kjem BAMA til å levere over 50 prosent norske tomater til norske kunder i år, seier tomatsjef Elisabeth Rittfeldt.

Norske produsentar kjem til å levere opp mot 11.000 tonn i år.

I fjor stod norske tomater for 48 prosent av tomatsalet i BAMA.

Og over 90 prosent av dei norske tomatene blir produsert i Rogaland.