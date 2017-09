Norske tog blant Europas tregeste

I land som Spania, Italia og Frankrike suser togene av gårde i høy fart, i hvert fall mellom de store byene. Det samme kan ikke sies om togene i Norge. Beregninger Naturvernforbundet har gjort, viser at kun Romania og Bulgaria har tregere langdistansetog enn Norge.

– Norske tog går veldig sakte, slår fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet fast.

Langdistansetog i Europa (utvalgte land) Land Strekning Snitthastighet Frankrike Paris-Bordeaux 282,6 km/t Spania Madrid-Barcelona 249,6 km/t Russland Moskva-St. Petersburg 187,6 km/t Sverige Stockholm-Gøteborg 156,3 km/t Danmark København-Aalborg 98,7 km/t Norge Oslo-Stavanger 77,4 km/t Romania Bucuresti-Iasi 64,3 km/t Bulgaria Sofia-Burgas 59,2 km/t Kilde: Naturvernforbundet.

Vil ha halve reisetiden

Nylig fortalte Anna Kvam i Miljøpartiet De Grønne at hun så langt i år har brukt 300 timer og 20.000 kroner på å togpendle mellom Stavanger og Oslo. De samme turene kunne blitt både billigere og mindre tidkrevende hvis Kvam hadde tatt fly.

Og tid er viktig for flypassasjerene i avgangshallen på Sola. Elin Jøsang og Renate Erga er på vei til ferie i Spania, men heller ikke når de skal reise innenlands med jobb, velger de tog.

– Nei, det tar for lang tid. Fly er også enklere, sier Jøsang.

En togtur mellom Stavanger og Oslo tar cirka åtte timer. Erga ville vurdert å ta toget hvis turen tok cirka halve tiden, altså rundt fire timer.

– Men per i dag er fly det beste alternativet, sier hun.

Elin Jøsang og Renate Erga flyr en del med jobben. De dropper toget, fordi det tar for lang tid. Men de hadde vurdert det annerledes hvis togturen til Oslo tok tre eller fire timer. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Heller ikke flypassasjer Svein Haugland er fornøyd med togtilbudet i Norge.

– Det finnes strekninger der toget går i 20–30 kilometer i timen, og det er skammelig. Men det burde satses på tog, for det er egentlig et fantastisk transportmiddel, sier han.

Mener toget har blitt taperen

Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet. Foto: Naturvernforbundet

Schlaupitz i Naturvernforbundet mener myndighetene har gjort toget til en taper fordi de har satset på veier og flyplasser i stedet.

– Men toget har et stort potensial til å bli et viktig transportmiddel også internt i Norge. I land der jernbanen er bygd ut, ser vi at toget blir det transportmiddelet folk helst vil bruke, sier han.

Naturvernforbundet har også hentet inn tall fra EU statistikkontor Eurostat, som viser at nordmenn er på Europa-toppen når det gjelder innenlandsflyginger. I snitt flyr hver nordmann 2,8 innenlandsturer i året. Det er nesten fire ganger mer enn svenskene, som er nummer to på oversikten.

– Det er nødvendig med et ordentlig løft for å gjøre toget konkurransedyktig. Samtidig må det bli slutt på å legge til rette for mer fly- og biltrafikk, sier Schlaupitz.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Dét er en kombinasjon som ikke faller i spesielt god jord hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det løser ingenting å gjøre et godt flytilbud dårligere for å få flere til å ta toget. Vi må heller sørge for at jernbanen blir bedre. Nå investerer vi rekordmye penger i å bygge bedre jernbane, uttalte statsråden da han deltok i en debatt om temaet hos Her og nå.