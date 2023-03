I forrige uke fortalte NRK at flere sykehus her i landet har innført betaling for behandling for LAR-pasienter.

Fram til nå har behandlingen vært gratis.

Det er likevel ikke alle som tar betalt, selv om de kan.

Helse Bergen er et av stedene hvor de har klart å unngå å innføre egenandel.

– Vi har funnet andre løsninger, enn å ta betaling fra LAR-pasienter.

Det sier avdelingsdirektør for rusmedisin i Helse Bergen Christian Ohldieck.

I stedet for å kreve egenandel av pasientene har de blant annet redusert antall stillinger.

Avdelingsdirektør for rusmedisin, Helse Bergen Christian Ohldieck sier at de er opptatt av at rusbehandlingen fortsatt skal være gratis for LAR-pasientene. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Heller ikke Universitetssykehuset i Oslo og Sykehuset Telemark har innført egenandel for LAR-pasienter.

– Slik vi tolker regelen er det en adgang til å kreve betaling, men ingen plikt, sier Ohldieck.

Helse Bergen har derfor valgt å finne inntekter og redusere kostnader andre steder for å få budsjettet til å gå opp.

Uoversiktlig praksis

Helse Stavanger og andre sykehus som for eksempel Nordlandssykehuset, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet har derimot innført betaling.

Ifølge avdelingssjef for rus- og avhengighetsbehandling i Helse Stavanger, Randi Mobæk dropper pasienter nå ut av behandlingen fordi de ikke har råd til å betale.

– Nå får de hverken helsesjekken, de rette medisinene eller terapien de skal ha, og dermed har de større risiko for tilbakefall.

Etter NRKs avsløringer har koordinator for nasjonalt LAR-nettverk og seksjonsleder rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus, Kine Haugen, forsøkt å skaffe en oversikt over hvilke sykehus som har innført egenandel.

– Dette byr på problemer fordi det er ulik praksis i hele landet, til og med innad i enkelte sykehus. I tillegg er det forskjeller på hvilke tjenester de tar betalt for.

Koordinator for nasjonalt LAR-nettverk og seksjonsleder rus- og avhengighetspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus Kine Haugen. Foto: Privat

Haugen mener det nettopp av denne grunnen må gis felles føring til alle sykehus om fritak fra egenandel i LAR.

– Vi kan ikke ha en forskrift som gir åpning for ulik praksis for lik behandling avhengig av hvor du bor.

I en e-post til NRK skriver Helse- og omsorgsdepartementet at de nå vil vurdere en regelendring.

– Slik at LAR-pasienter kan få unntak fra egenandel når de får poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi ser nå på konsekvensene av en eventuell slik regelendring. Et eventuelt egenandelsfritak vil øke statens utgifter og må derfor til Stortinget, skriver statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap).

– Andre må se til Bergen

Marianne Cook Pierron i brukerorganisasjonen Prolar Nett Bergen støtter helhjertet opp om Helse Bergens valg om å fortsette med gratis behandling.

Marianne Cook Pierron, Prolar Nett Bergen mener egenandelen som nå innføres for LAR-pasienter flere steder kan gå utover den nasjonale nullvisjonen mot overdose. Foto: Victor Meisfjord / NRK

– Her må andre se til Bergen, sier hun og får støtte fra flere rusorganisasjoner.

Regionleder i FHN Vestland Morten Sommerbakk sier at valget er enkelt for en rusavhengig når det gjelder penger.

I slike tilfeller blir brukerdosen valgt foran behandling.

– Det er krise for de pasientene som nå må betale egenandel, mener han.

Espen Aas som er regionleder i A-larm mener innføringen av egenandel faller veldig urettferdig ut for en og samme pasientgruppe.

Glad stemning hos rusorganisasjonene for Helse Bergens valg om ikke å innføre egenandel for ruspasienter i LAR. Foto: Victor Meisfjord / NRK

Også regjeringen ser denne utfordringen:

– Regjeringens mål er at personer med rusproblemer skal få den behandlingen og oppfølgingen de har behov for i den offentlige helsetjenesten. Da er det ikke heldig at det er ulik praksis for egenandelsinnkreving på forskjellige stede, skriver Rønning-Arnesen.

Frykter presedens

Men før eventuelle regelendringer blir en realitet, er det nå bekymring i Helse Bergen som ikke har innført betaling, om konsekvensen av avgjørelsen i Stavanger skal legge presedens for andre.

– Jeg håper ikke det, sier Ohldieck.

Han kan heller ikke utelukke at de må ta andre valg i framtiden.

– Det er krevende økonomiske tider for sykehusene, og vanskelig å få budsjetter til å gå opp.

Tidligere har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol uttalt at psykiatri og rus skal skjermes mot kutt. Også tidligere helseminister Bent Høie har vært tydelig på dette.

– Regjeringen må ordne opp straks

Flere politikere har reagert på innføring av egenbetalingen som likevel skjer nå.

Både Frp og Venstre vil ta opp saken. Venstres Ola Elvestuen sier regjeringen må ordne opp straks.

Partilederen i Frp Sylvi Listhaug sier at det ikke holder at det er opp til hvert enkelt helseforetak. Foto: William Jobling / NRK

– Det holder ikke at de skal se på det. Det viktigste er at egenandelen fjernes slik at vi er sikre på at det ikke er en barriere for pasienter.

Han fortsetter:

– Det handler ikke om helseministeren skal gjøre det, men når hun skal gjøre det. Dette kan gjøres veldig fort, og av statsråden alene.

Partilederen i Frp Sylvi Listhaug sier at det ikke holder at det er opp til hvert enkelt helseforetak. Hun mener det må være felles retningslinjer om at pasienter som er i rusbehandling må få det uten å betale.