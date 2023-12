Norske CO2-utslipp går ned i 2023, men det går seint

Glen Peters, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning og en del av lederteamet i Global Carbon Project, mener at norske CO2-utslipp går ned i 2023.

Global Carbon Project har ikke sett spesifikt på norske utslipp, men Andrew kan likevel si noe om hvilken vei det går i 2023.

Fullstendige tall for Norge er ikke tilgjengelige, men det er noen indikatorer i to av sektorene med høyest utslipp.

– Månedlige tall fra olje- og gass-sektoren ut september anslår at utslippene i Norge kan ende opp litt lavere enn i 2022, mens månedlige tall for innenlands salg av oljeprodukter frem til september viser en nedgang på om lag 2 prosent for bensin og 5 prosent for diesel, sier Andrew.

– Selv om mesteparten av endringen i utslipp fra norsk veitransport de siste årene har vært et resultat av svingninger i andelen biodrivstoff, kutter elbiler nå norske utslipp med mer enn en million tonn CO₂ per år. Dette stiger i takt med at antall elbiler på veiene øker, sier Andrew.

I motsetning til nedgangen i bensin og diesel, har forbruket av flydrivstoff økt med 18 prosent i samme periode, i takt med at innenlands flytrafikk kommer tilbake på et nivå vi så før pandemien.

Selv om nedgangen i utslipp fra olje- og gass-sektoren ser ut til å bli liten både i 2022 og i år, har olje- og gassindustrien redusert utslippene sine de siste årene.



– Utslippene fra olje- og gassproduksjon i Norge har gått ned med 13 prosent siden 2019 og med 19 prosent siden den siste toppen i 2015, sier Andrew.

Han peker på stengningen av raffineriet på Slagentangen, flere plattformer som blir knyttet opp mot elektrisitetsnettet på land og reduksjon i olje- og gassindustriens eget gassforbruk på grunn av lønnsomheten av salg gitt de høye prisene i Europa.



– Selv om Melkøya begynte å produsere LNG og slippe ut CO₂ i 2022 etter et opphold på 18 måneder på grunn av reparasjoner, økte ikke utslippene fra olje- og gass-sektoren, sier Andrew og peker på de andre faktorene som samtidig bidro til å kutte utslipp.