Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg skulle egentlig vært på flyplassen nå, men i stedet sitter jeg i leiligheten. Det blir en jul med meg og hunden, sier Thorisdottir på telefon fra London.

Den norske Chelsea-proffen hadde gledet seg til å feire jul hjemme i boligen sin på Klepp, men mandag ble det klart at Norge stanser alle direkteflyginger fra Storbritannia med umiddelbar virkning.

Årsaken er at en ny mutasjon av koronaviruset er oppdaget i Storbritannia, som kan spre seg 70 prosent hyppigere enn den vanlige.

Flere Chelsea-spillere smittet

Statsminister Boris Johnson har sagt at julesamlingene må droppes, og at butikker som ikke er livsnødvendige må stenge i London og store deler av sørøst-England.

Maria Thorisdottir (t.h.) spiller til daglig i London-klubben Chelsea. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

– Jeg tenkte at 2020 hadde vært ille nok fra før, men så kunne det tydeligvis toppe seg enda mer. Det var en kjip beskjed å få, sier Thorisdottir.

Chelsea og Thorisdottir skulle egentlig spilt mot Tottenham søndag, men kampen ble utsatt på grunn av «flere» koronasmittede spillere hos Chelsea. Dermed tar blåtrøyene vinterpause på tredjeplass i Women's Super League.

– Det har vært en veldig annerledes sesong med mye usikkerhet. Sesongen har ikke gått så bra for min del, så det har vært tøft. Å feire jul hjemme var den store motivasjonen, å få litt avbrekk og lade opp kruttet igjen, sier Thorisdottir oppgitt.

LES OGSÅ: Alle må testes og registrere seg ved ankomst til Norge

Digital julefeiring

27-åringen har ikke vært hjemme siden juni, og vet ikke når hun får se familie, venner og kjente.

– Uvissheten er frustrerende. Mest sannsynlig får jeg ikke se dem før til sommeren igjen, det tar litt på, sier Thorisdottir.

Jærjenta forteller at det i år blir julefeiring med familien på FaceTime.

– Det blir en digital feiring. Vi får bare gjøre det beste utav det, sier Thorisdottir og legger til:

– Jeg klarte å komme meg til London og skaffe meg pinnekjøtt på en skandinavisk butikk, så jeg skal kose meg med det og litt risengrøt. Så skal jeg åpne de få pakkene jeg har her.

Thorir Hergeirsson er trener for kvinnenes håndballandslag. Foto: BO AMSTRUP / Reuters

Stolt av pappa

Den norske landslagsspilleren er datter av Thorir Hergeirsson, som søndag ledet Norges kvinnelandslag i håndball til EM-gull.

Thorisdottir fulgte spent med på finalen fra den engelske hovedstaden.

– Det var god stemning her i heimen, det er jo ikke så mye å gjøre under lockdown. Det var en nervepirrende kamp. Det var stort å se at de gjorde det så bra, jeg er stolt av det han får til, sier Thorisdottir.