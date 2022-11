Norsk oljeselskap dømt for uaktsomhet i Australia

Det norske selskapet DOF Subseas underselskap i Australia er dømt for uaktsomhet etter dykking til 272 meter utenfor kysten av Australia for fem år siden, skriver Stavanger Aftenblad.

Selskapet ble i slutten av oktober dømt på tre punkter for ikke å ha sørget for at helsen og sikkerheten til oljearbeiderne ble ivaretatt på en god måte.

I 2017 skulle dykkere gjennomføre et rekorddykk på 272 meter utenfor Australias kyst for å reparere en rørledning.

Fem dykkerne fikk så store skader at de aldri mer kan jobbe som dykkere. Flere pådro seg også hjerneskader.

Tre av dykkerne ble tilkjent flere millioner i erstatning allerede i februar 2021.

Selskapet vil endelig bli dømt neste år, og det ligger an til en bot.