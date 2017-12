Det vil faktisk investeres mindre i norsk olje gass i 2018: 143 milliarder kroner mot 151 milliarder i 2017. Men aktivitetsnivå vil likevel gå opp, ifølge de ferske prognosene fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år. Når de samlede investeringene likevel blir lavere skyldes det at industrien har lyktes med å redusere kostnadsnivået. Vi får mer for mindre, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, ifølge en pressemelding.

Men etter 2018 vil også investeringene øke (se graf). Det skyldes flere nye prosjekter som nå blir startet, og da særlig i Barentshavet. I forrige uke ble det for eksempel kjent at Statoil vil bruke 49 milliarder på utbyggingen av Johan Castberg-prosjektet.

– Det mest interessante er at en stadig større andel av investeringene skjer med utgangspunkt i vår nordligste landsdel. Fra fire prosent i 2017 til 15 prosent i 2021 og 2022, sier Schjøtt-Pedersen.

Trengs leteareal

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. Foto: Svend Even Hærra / NRK

Deretter vil investeringene igjen synke, ifølge bransjelederen. 2021 og 2022 preges av en «betydelig grad av usikkerhet».

– Det er grunn til bekymring over de langsiktige prognosene. Vi ser at det er behov for mer aktivitet lenger frem i tid. De neste store prosjektene mangler. Derfor er det viktig at politikerne sikrer tilgang til nytt areal og rammebetingelser som gjør norsk sokkel konkurransedyktig, sier Schjøtt-Pedersen.