– Det er kjipt å betale ekstra fordi systemet ikke fungerer, sier bilist Henrik Monsen.

Monsen er blant dem som har opplevd at Autopass-brikken i bilen hans ikke fungerte da han skulle kjøre om bord på ferja over Boknafjorden. Monsen trodde systemet ville klare å kjenne igjen bilskiltene hans, men det skjedde ikke.

Den automatiske bommen gikk ikke opp, Monsen ble pent nødt til å skifte kø.

Grunnen til dette er at på ferjeleiene har ferjeselskapene foreløpig ikke lov til å ta i bruk skiltgjenkjenning.

Hvis autopassbrikken er tom for batteri eller er plassert på en måte som gjør at den er vanskelig å lese av, kan det bli en dyr ferjetur. Foto: Nyhetsspiller

Mister rabatten

Manglende skiltgjenkjenning betyr at hvis brikken av en eller annen grunn ikke virker når du skal ta ferja, kommer du ikke forbi bommen på ferjekaien.

Det fører også til at du må betale full pris, selv om du har opprettet en egen ferjekonto med autopass, og forhåndsbetalt 3500 kroner, noe som i utgangspunktet skulle gi deg halv pris på ferjebilletten.

Autopass er innført på sju ulike ferjesamband på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge. Men systemet klarer ikke kjenne igjen bilskiltene, noe som tidvis skaper trøbbel for passasjerene. Foto: Benedikte Grov / NRK

På en vanlig bomstasjon blir dette aldri et problem ettersom skiltgjenkjenning er vanlig standard. Dermed slipper en å stoppe og ordningen sørger for at du får den rabatten du skal ha.

Mangel på skiltgjenkjenning har tidvis ført til lange køer og kaos på ferjekaiene når biler eller vogntog må rygge på grunn av at bommen ikke går opp.

Gjelder flere steder i landet

Henrik Monsen er en av svært mange som tar med seg bilen på ferja mellom Arsvågen og Mortavika i Rogaland, Norges nest største ferjesamband.

Men problemene med Autopass gjelder ikkje bare ferjesamband på Vestlandet. Det gjelder alle samband i Norge som har innført ordningen, blant annet i Trøndelag og Nord-Norge.

Statens vegvesen synes ikke noe om problemene Autopass-brikkene skaper.

Dag Hole, prosjektleder ved Statens vegvesen. Foto: TORE ELLINGSETER / NRK

– Årsaken til dette er at bompengeinnkreving på vei har sin hjemmel i veiloven, mens billettinnkreving på ferje har sin hjemmel i yrkestransportloven. Det skaper trøbbel når vi skal bruke denne teknologien fullt ut, sier prosjektleder Dag Hole i Vegvesenet.

Jobber for endring

Vegvesenet jobber nå for å legge til rette for at man skal kunne bruke skiltgjenkjenning.

– Vi må sørge for å få det juridiske grunnlaget på plass. Men det er vanskelig å si når det blir gjennomført, sier Hole.

I løpet av 2019 og 2020 skal de aller fleste ferjesambandene i landet få innført betaling med Autopass. Innen den tid håper Vegvesenet at en lovendring er på plass slik at skiltgjenkjenning kan tas i bruk også på ferjeleiene.