– Hollywood bidrar nå til økt sikkerhet for turistene til Preikestolen og Kjerag, to av Norges mest populære tur- og turistattraksjoner, men først og fremst vil hele befolkningen i Ryfylke nyte godt av dette, sier beredskapsleder i Norsk Folkehjelp, avdeling Strand og Forsand, Arne Alsvik.

DUGNADSGENERAL: Beredskapsleder Arne Alsvik ledet tidenes største dugnadsinnsats i Norsk Folkehjelp, avdeling Strand og Forsand. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Om lag 100 frivillige fra Norsk Folkehjelp var med, og mange jobbet døgnet rundt med vakthold da Hollywood-filmen gjorde opptak på Preikestol-platået i begynnelsen av november. De bidro til å sikre verdifullt filmutstyr, og sørget for å holde nysgjerrige på avstand.

– Uten tvil den største dugnaden og den lengste vakta vi noensinne har levert, sier Alsvik, som legger til at det var krevende, men vanvittig morsomt:

– Jeg har ikke fått en eneste klage.

VAKTINNSATS: De frivillige fra Norsk Folkehjelp sørget for vakthold for «Mission: Impossible 6», som her ved parkeringsplassen nær Preikestolhytta, som var utstyrsbase og heliport for filmproduksjonen. Foto: Magnus Stokka / NRK

Nytt lager og garasje

Nå håper Alsvik at innsatsen skal gjøre det mulig å realisere nytt lager og ny garasje for utstyr og kjøretøyer som er kjøpt inn de to siste årene – båt, to beredskapskjøretøy, to beredskapsambulanser, mannskapsbil og varmesøkende kamera.

TRENGER GARASJE: Dette er en av de nye redningsbilene som Norsk Folkehjelp trenger ny garasje til. Den kostet 850.000 kroner. Foto: Norsk Folkehjelp

– Vi sitter på mye dyrt utstyr. Det er viktig at det virker og står klart til enhver tid. Da trengs nye lokaler, sier Alvik.

Ifølge avtalen med selskapet Truenorth Norway, som er den norske tilretteleggeren for filminnspillingen, kan Norsk Folkehjelp ikke si hvor mye penger de får for dugnadsjobben.

Anlegget som sanitetsutvalget foreslår å bruke pengene til, er beregnet å koste rundt to millioner kroner. Det er på til sammen 100 kvadratmeter, og skal bygges i tilknytning til hovedbasen på Jørpeland i Strand.

LES OGSÅ: Fekk avgiftssjokk på ny redningsbil FILMKULISSE: Slik så Preikestolen ut da Hollywood inntok platået for å lage sluttscener med Tom Cruise klatrende i den stupbratte veggen. Foto: Ragnar Egeland

Nei fra rådmannen

– Pengene fra Truenorth gjør at det blir mulig å realisere dette bygget. Det blir ikke fullfinansiert, men vi har egenkapital, og vil også søke andre finansieringskilder. Det blir opp til årsmøtet i februar å ta stilling til dette nå, sier Alsvik.

Organisasjonen har også søkt Strand kommune om å dekke ti prosent av kostnadene, altså 200.000 kroner. Rådmannen har innstilt på å si nei til søknaden.

En er grunnene er fordi behovet for lagerplass skyldes økt turisme, og at det ikke er et tiltak som kommer barn og unge i Strand til gode. I stedet vil rådmannen prioritere rehabilitering av Jørpeland Brug, der speiderne holder til.

Saken skal til behandling i levekårsutvalget i neste uke, og Alsvik håper politikerne ser verdien av anlegget:

– Kjøretøy trenger å stå innendørs, og vi har sikkerhetsutstyr som trenger tørking og vedlikehold. Det vil også innbyggerne i Strand nyte godt av.

Målet er at anlegget skal stå ferdig før tur- og turistsesongen til Lysefjorden og Preikestol-området starter for alvor til sommeren.