Norsk bronse i Bocuse d'Or

Etter å ha laget og servert de tre rettene i årets verdensmesterskap i kokkekunst, og ventet et døgn på resultatet, endte det opp med en bronsemedalje for Christian André Pettersen fra Bodø og Sandnes.

Franske Davy Tissot vant årets Bocuse d'Or. Det var det åttende gullet til Frankrike i den prestisjefulle konkurransen, og dermed kunne Marseillaisen runge over høytaleranlegget i Lyon.

Danmark, ved Ronnie Vexøe Mortensen, ble årets sølvvinner.

For to år siden ble det også en bronsemedalje for Pettersen. Det var ikke nok. Han skulle ta gull.

Han har satset omtrent alt på å bli mester i år, og har trent i lange tider for at rettene skulle bli perfekte. Omtrent 3000 treningstimer var fasiten. Det er omtrent 400 vanlige arbeidsdager.

Bocuse d'Or Ekspandér faktaboks Bocuse d'Or er eit uoffisielt VM i fransk kokkekunst som vert arrangert annakvart år i den franske byen Lyon. Bocuse d'Or Europe er europameisterskapen, og vert arrangert i åra mellom VM. Noreg har nest flest gull i Bocuse d'Or, like bak vertslandet Frankrike.

– Et evig jag

En av oppgavene var å lage en treretters take away-meny. Alle rettene skulle inneholde tomat – også desserten. Foto: Tom Haga

Han var, da NRK pratet med han i helgen, klar på at han neppe orket en tredje deltakelse i konkurransen.

– Det har vært et evig jag, forklarte han til NRK søndag.

Pettersen er fra Bodø, men bor i Sandnes. Han har blant annet vært kjøkkensjef for restauranten Mondo i Sandnes.

I årets konkurranse skulle kokkene lage en treretters take away-meny. Alle rettene skulle inneholde tomat – også desserten.

Fem norske gull

Det var Bent Stiansen som sikret Norge den første gullmedaljen i 1993. I 1999 tok Terje Ness Norges andre gull, mens Charles Tjessem også fikk med seg en gullmedalje hjem fra Lyon i 2003.

Norske medaljevinnarar i Bocuse d'Or Ekspandér faktaboks 1991: Lars Erik Underthun (sølv)

1993: Bent Stiansen (gull)

1997: Odd Ivar Solvold (bronse)

1999: Terje Ness (gull)

2003: Charles Tjessem (gull)

2005: Tom Victor Gausdal (sølv)

2009: Geir Skeie (gull)

2011: Gunnar Hvarnes (bronse)

2015: Ørjan Johannessen (gull)

2017: Christopher W. Davidsen (sølv)

2018: Christian André Pettersen (bronse)

I 2009 var det Geir Skeie som sikret Norge det fjerde gullet, før Ørjan Johannessen tok gull i 2015.

Pettersen ble kåret til Årets Kokk i 2017, tok gull i Bocuse d'Or Europe i 2018. I verdensmesterskapet i Lyon i 2019, tok han bronse, mens det ble et nytt gull i europamesterskapet i fjor.

Norge har fem gull, tre sølv og tre bronser i verdensmesterskapet i kokkekunst, og er den nasjonen sammen med Frankrike med flest medaljer i konkurransen.