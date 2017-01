Normal helikoptertrafikk onsdag

Helikopterselskapet Bristow regner med at helikoptertrafikken går som normalt fra onsdag. Bristow har sjekket alle sine S-92-maskiner etter nestenulykken på en plattform i Nordsjøen på britisk side, og ikke funnet feil. . Heidi Wulff Heimark, leder av Bristow Norway, sier de prioriterer å sørge for trygg transport for passasjerer og mannskap.