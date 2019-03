Norled får fortsette til Finnøy

Statens vegvesen har, på vegne av Rogaland fylkeskommune, innstilt Norled som vinner av anbudskonkurransen for ferjedrift i Finnøysambandet fram til 2029. – Vi er meget glade for at vi får fornyet tillit, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.