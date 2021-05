Geir Bakken skuer ut over bydelen Storhaug fra taket på det som skal bli Norges første urbane folkehøgskole.

Stavanger urbane folkehøgskole skal jobbe med det grønne skiftet i byene. «Spis Stavanger» vil bli en av helårslinjene på skolen, der elevene skal finne løsninger mot matsvinn og drive urbant landbruk.

Det handler om å benytte flere overflater for dyrking i byer, sier Bakken, som er faglig leder ved skolen.

– Her på skolen skal det gjøres plass til 140 miljøengasjerte elever. De vil få en mulighet til å hjelpe med planting, luking og foredling av planter på takene rundt om i byen, forklarer han.

Prosjektet har fått navnet Tusen tak for maten Stavanger.

Tiril Sofie Berg planter også blomster. Blomster kan bli brukt i diverse salver, men er også viktig for fugler og insekter i byen. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Gir seg ikke før målet er nådd

Navnet har de fra Oslo-prosjektet Tak for maten Oslo. Men i Stavanger er de mer ambisiøse.

– Det vil si at vi har satt oss et hårete mål om å ikke gi oss før vi har plantet på minst tusen tak her i byen, sier Bakken.

Kort tid etter at de satte i gang på taket til den fremtidige skolen hang nabobedriften seg på. De syntes prosjektet var spennende og ønsket derfor å bli med.

– Så nå mangler vi bare 998 tak, sier Bakken med et smil.

Anette Gellein og Benjamin Hickethier fra nabobedriften Consulatet, ble inspirert da de hørte om prosjektet og er allerede i gang med å plante. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Ikke bare for miljøet

Grønne tak vil også føre til en ny næringsutvikling, sier Bakken.

– Mange fine restauranter har et ønske om å ha lett tilgang til spesialprodukter som er kortreist, og dette tiltaket gjør at de kan hente det de trenger fra takene i Stavanger, sier han.

Slikt kan befolkningen få mer informasjon om de ulike plantene som vokser i bybilde. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Det er en stor jobb å få kartlagt takene i Stavanger, og Bakken har derfor fått med seg både sentrumsforeningen Stavanger sentrum og de ulike frivillighetssentrene i byen.

Denne dagen er det leder for Storhaug-avdelingen Hege Benedicte Blom Stene som møter opp på taket.

– Vi har flere frivillige som er positive til dette tiltaket, og som derfor ser frem til å bidra i kartleggingen, sier hun.

Urbant landbruk vil ikke bare foregå på Stavangers mange tak. Daglig leder Anne Elisabeth Carlsen ved Nature Eco skal bidra med kunnskap om planter som vokser rundt omkring i byen.

– Om folk åpner øynene litt så vil de se at det er mange forskjellige arter som vokser i byen, forteller Carlsen.

Startskuddet for tusen tak går av like ved pipeparken på Storhaug. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Får støtte fra Bergen

Sigurd Boasson, daglig leder hos Mattak i Bergen hadde ikke hørt om planen til Bakken, men mener det burde være mulig å få til.

– Det er absolutt realistisk å nå målet om å dyrke på tusen tak i Stavanger. Det finnes mange ubrukte overflater i byene og disse kan brukes både som rekreasjonssteder og for å dyrke mat om taket egner seg for det, forteller Boasson.

Han mener dyrking på tak er et vesentlig tiltak for det grønne skiftet.

– Det er en åpenbar fordel at man vil få et økologisk mangfold i byen. I tillegg vil også transport av råvarer til restauranter i byene bli redusert, sier Boasson.