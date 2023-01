For tre år siden tok Angelica Gheorghe (36) et litt uvanlig valg.

Hun flyttet fra Valencia til Stavanger – for å kjøre buss.

– I begynnelsen kan det være litt komplisert, men hvis du liker hva du gjør, går det helt fint. Jeg elsker å kjøre buss, sier hun.

Angelica Gheorghe er bussjåfør. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I tillegg var været, underlig nok, avgjørende for valget hennes.

– Jeg liker snø. Jeg vet at det ikke er så mye snø her i Stavanger, men jeg er veldig glad i kaldt vær, sier Gheorghe.

Rekruttering av bussjåfører

Samtidig som det er stor mangel på bussjåfører i Norge, er det mange sjåfører som står uten jobb i Spania.

Nå har flere av dem valgt å flytte nordover.

I snart fem år har Nav og Connect Bus rekruttert nesten 70 spanske bussjåfører til fast jobb i Rogaland.

– Vi trenger sjåfører, og vi søker i alle kanaler vi kan. Vi jobber med nasjonal rekruttering, mot videregående, lærlinger. Utenlands rekruttering er et supplement til alt det andre vi gjør, sier Jon Nordmark som er driftssjef for Connect Bus.

Det er behov for rundt 1000 nye bussjåfører årlig i Norge, ifølge organisasjonen.

Jofri Lunde er næringspolitisk sjef i NHO Transport. Foto: Moment Studio / Moment Studio

– Busselskapene ser etter sjåfører som er pålitelige, har gode føreregenskaper og serviceinnstilling når de ansetter nye bussjåfører, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Samtidig som det er sjåførkrise her hjemme, er situasjonen en helt annen i deler av Europa.

Synnøve Schei er leder for marked ved Nav Rogaland. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– I Spania var det et overskudd, og det er særlig unge som er uten jobb, derfor er dette et ekstra godt prosjekt, sier Synnøve Schei, leder for marked ved Nav Rogaland.

Nå planlegger de å utvide det unike prosjektet og rekruttere fra andre land som har mange ledige sjåfører.

– Vi har lenge hatt en mangel på bussjåfører og vet jo at det kommer til å vedvare fremover også. Polen er ett av de landene vi ser til, men ingenting er bestemt enda. Vi er i sonderingsfasen, sier hun.

Det er behov for rundt 1000 nye bussjåfører årlig i Norge, ifølge NHO Transport. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Etter 30 dager med norskkurs samt en påfølgende måned med opplæring er sjåførene i gang.

Nordmark forteller at de får støtte til deler av prosjektet via EU-midler, men at busselskapene selv tar den største utgiften.

Jon Nordmark er driftssjef for Connect Bus. Foto: Thomas Ysrøm / NRK

– Det er mange ressurssterke mennesker som står uten jobb i dag, som vi kan være med å hjelpe inn i arbeidslivet. Så det er en vinn-vinn-situasjon. For vi trenger sjåfører, og folk trenger jobb, sier Nordmark.

Flerkulturell arbeidsplass

Han forteller om et mangfold av kulturer i busselskapet, og mener det gir et liv i bedriften som andre bedrifter ikke har.

Arbeidsplassen på Forus har et stort internasjonalt miljø. Her jobber det nesten 30 ulike nasjonaliteter.

I kantina samles mange av de nye sjåførene.

– Å kjøre buss i Spania er ganske likt som å kjøre buss i Norge, sier Carlos Palma fra Spania. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Carlos Palma har kjørt buss i nesten 20 år. Nå har han sin første arbeidsuke som sjåfør i Norge.

– Jeg lærte norsk i Spania, på et norskkurs to måneder online, sier Plama på flytende norsk.

Rizan Ubdo fra Syria forteller at de lærer av hverandre.

– Hver dag så lærer vi litt mer. Det er forskjellige kulturer her, så jeg kan lære litt mer om kulturer, språk og så videre, sier han.