Den siste uken har strømmen kostet mellom 30 og 40 øre per kilowattime i snitt i hele landet.

Tilsvarende uke for to år siden var prisen opptil 308 per kilowattime.

Den gang hadde vannmagasinene i det sørlige Norge en fyllingsgrad på 55,1 prosent.

Nå er tallet 78,4 prosent.

Vannmagasinet Blåsjø, som ligger på grensen mellom Agder og Rogaland, har nå mye høyere fyllingsgrad enn for to år siden. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Den kunstige innsjøen Blåsjø ligger på grensen mellom Agder og Rogaland.

Det er Norges største energireservoar, og står for 9 prosent av landets totale magasinvolum.

– Hele magasinet er nok til å dekke mellom 5 og 10 prosent av Norges årlige strømforbruk.

Det sier Svein Ilstad, regionsjef i Statkraft Sør. Han forklarer at magasinsituasjonen akkurat nå er normal.

Men i Nord-Norge var det rekordlite vann i magasinene i mai.

Det får innvirkning på strømprisen.

– At det er normale mengder vann i norske vannmagasin er et godt tegn med tanke på å få en mer normalisert strømpris. Det er for tidlig å si nå hvordan prisene i vinter blir, men det er et godt tegn sånn som det er nå.

Regionsjef i Statkraft Sør, Svein Ilstad. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Prisene vil øke mot vinteren

Olav Botnen er senioranalytiker i Volt Power Analytics. Han er kraftanalytiker, og har fulgt norske strømpriser i over 30 år.

Kraftanalytiker i Vold Power Analytics, Olav Botnen, tror prisene vil holde seg på 40 til 50 øre per kilowattime til oktober. Foto: Erik Wiig Andersen

Basert på hvordan markedet ser ut nå, kommer han med en spådom om strømprisene fremover.

– I Sør-Norge og på Vestlandet holder prisene seg trolig på 40 til 50 øre per kilowatt-time til oktober.

– Når vinteren kommer, ligger vi an til 80 øre per kilowatt-time. Lenger nord i landet blir prisene lavere, mellom 40 og 50 øre, skal man tro på det markedet omsettes på nå, sier han.

Beholder strømstøtten

Til tross for mer normale strømpriser, har ikke regjeringen planer om å skrote strømstøtteordningen.

Slik er strømstøtteordningen nå Du får støtte i de timene elspotprisen (spotprisen uten merverdiavgift og påslag) i ditt prisområde er høyere enn 73 øre per kilowattime.

I disse timene får du støtte for 90 prosent av beløpet over 73 øre/kWh. I tillegg blir det lagt på 25 prosent som kompensasjon for merverdiavgiften du betaler for strøm om du bor i Midt- eller Sør-Norge. Nordland, Troms og Finnmark har fritak fra å betale merverdiavgift.

Iallfall ikke med det første.

– Regjeringen har besluttet at vi skal ha strømstøtten i en tid fremover, for at folk skal kunne føle trygghet, og vite at det ikke skal være strømregningen som velter privatøkonomien.

Elisabeth Sæther (Ap) er statssekretær i Energidepartementet.

Elisabeth Sæther (Ap) er statssekretær i Energidepartementet. Foto: Johan Moen / NRK

Hun sier at det i løpet av i år og 2025 ikke vil legges opp til noen endring av ordningen slik den er nå, men presiserer også at støtten er midlertidig.

– På lengre sikt vil det være naturlig å se på justeringer og mulige utfasinger av strømstøtten. Hvis strømprisene er vedvarende lave, har man åpenbart ikke behov for den samme strømstøtten.