Pil og bue. Skinnfeller. Skjeggete typer, og lange fletter.

Vikinger er noe som fascinerer mange. Og i Norge sitter vi på mye historie fra vikingtiden.

Men er vi for dårlige til å bruke det?

Det finnes jo allerede en god del steder i Norge hvor en kan en oppleve vikingtiden på ulike måter. Blant annet:

VR-brille vikingtokt i Oslo og Stavanger.

Kaupang Vikingbyen i Larvik.

Vikingskipshuset på Bygdøy.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter i Trøndelag.

– Vikinghistorien er noe «hele verden» har et forhold til. I Vestfold fant historien sted, og minnene fra vikingtiden ligger tett. Her har vi et stort uutnyttet potensial, sier reiselivssjef i Visit Vestfold, Ellen Larsen.

Og det er flere enige i.

Vi kan, og bør, gjøre mer, ifølge administrerende direktør for NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Administrerende direktør for NHO reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener Norge har mye å gå på når det gjeldet å promotere vikinghistorie. Foto: Tore Linvollen / NRK

Hun mener vi kan tjene mer penger og skape flere arbeidsplasser på å fortelle vikinghistorien.

– Det er naturlig for Norge å spille på den kulturrike vikinghistorien vi har - som det er for Italia å spille på Romerriket. Det er unike historier om en spennende periode. Her er det mye å gå på, sier Devold.

Visste du at de norske vikingene var mye mer voldelige enn de danske?

Vil lære om vikingtiden

– Vi tror at vi har forfedre som var vikinger, da vi heter Osborne. Vi har funnet vikinghistorie tilknyttet navnet, så vi har alltid vært veldig interessert.

Det sier Nicola Osborne Selman. Hun er fra Bath i England, og er på reise med hennes to barn, broren Richard Osborne, og moren Christine.

Nicola Osborne Selman (til venstre) og familien er på Avaldsnes for å lære om vikinger. Hun tror de har forfedre som var vikinger. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

På reisen besøkte de vikinggarden på Avaldsnes.

– Jeg synes det promoteres godt med vikinghistorie i Norge. Vi har sett serien «Vikings» på TV, og jeg tror folk som er interesserte i vikingtiden vet at de skal komme hit, sier hun.

Ifølge Devold er det flere grunner til at turistene reiser til Norge. Enten det er fordi de ønsker kaldere vær, se vakker natur, eller lære mer om vikingtiden. Men hun mener vi fortsatt kunne brukt mer viking i turismen.

– Om man reiser ned til Roma eller Athen får man noe helt annet. Vi får omvisninger, vi får historien om Romerriket og vi får en visualisering. Vi har mye å gå på for få frem vikinghistorien, sier hun.

Familien Aasvik på Jomfruland lette etter en gullring, men fant isteden vikinggjenstander i hagen! Les mer her.

Fortidens største skatt

I Egersund er det mye vikinghistorie i marken, og i 1836 ble det blant annet funnet den største skatten fra vikingtiden.

1841 sølvmynter, beltespenner og mye annet.

1841 sølvmynter var blant det som ble funnet av mølleren Ole Aaberg i 1836 i Egersund. Foto: Kulturhistorisk museum UIO

Men har de noe tilbud som tyder på at Egersund har så mye vikinghistorie?

– Ikke en drit! Men nå skal det skje litt, sier forfatter Olav Klippenberg.

Sigrun Gabrielsen (til venstre), Siv Grethe Bøhn Pettersen og Olav Klippenberg, setter vikinghistorien på kartet i Egersund. Foto: Tom Edvindsen

Han er ekspert på vikinghistorien i området Eikundasund, nå Eigersund. Nå skal de satse på et nytt vikingkonsept: et kart med spor fra vikingtiden.

Rett og slett gi turister en oversikt over de historiske vikingstedene.

– Jeg ser stort potensial i det. Til og med i det norske markedet, fordi vi har en rik historie som er lite kjent, sier Sigrun Gabrielsen, næringsutvikler i Egersund kommune.

Dette heier reiselivsleder Devold på, som håper at flere distrikter følger etter – slik at man kan reise over hele landet for å lære mer om vikingtida.

Her kan du oppleve vikinghistorie i Norge Oslo: The Viking Planet

Vikingsskipshuset, Bygdøy (forventes åpnet 2025/2026) Vestfold: Midgard vikingsenter, Horten

Slottsfjellsmuseet, Tønsberg

Saga Oseberg, Tønsberg

Kaupang Vikingbyen, Larvik Vestlandet og Rogaland: Sagastad, Nordfjordeid

Viking House, Stavanger

Sverd i Fjell, Hafrsfjord

Vikinggarden, Avaldsnes

Nordvegen Historiesenter, Avaldsnes

Njardarheim, Gudvangen Trøndelag: Stiklestad

Stiklestad Nasjonale Kultursenter Nord-Norge: Lofotr Vikingmuseum, Lofoten Kilde: Visit Norway