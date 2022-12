Noregs største vegkontrakt

Noregs største vegutbyggingskontrakt blir signert førstkomande måndag. Den er på 5 milliardar kroner og gjeld for utbygging av to tunnelar i det undersjøiske prosjektet Rogfast, frå Bokn i nord og sørover til Kvitsøy. Det er entreprenørselskapet Skanska som skal står for denne delen av Rogfast, som skal gjera sambandet over Boknafjorden ferjefri.