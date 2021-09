Noreg vant VM-kvalik mot Kosovo

Damelandslaget i fotball vant i kveld 3-0 over Kosovo i ein kvalifiseringskamp til VM. Tuva Hansen og Maria Thorisdottir starta kampen for Noreg. Ein tredje rogalending, Elisabeth Terland, spelte den siste halvtimen av kampen. Noreg toppar kvalifiseringa etter to rundar.