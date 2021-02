– Det var synd. Nå var me førebudde på å få ei stor mengde med dosar i veke ni, seier direktør for helse og velferd i Stavanger, Eli Karin Fosse.

I slutten av sist veke fekk Stavanger kommune beskjed om at dei ville få 3000 dosar med AstraZeneca-vaksinen i løpet av denne og neste veke. Nok til å vaksinera halvparten av kommunen sitt helsepersonell.

Eli Karin Fosse er helsedirektør i Stavanger kommune. Foto: Siv Egeli/Stavanger kommune /

Går ned med ein tredel

Men i går kveld fekk Folkehelseinstituttet (FHI) beskjeden om at AstraZeneca ikkje greier å levera som planlagd denne veka. Noreg skulle etter planen fått 65.565 dosar mot slutten av veka, men selskapet greier berre å levera 40.800 dosar.

– Det var desse dosane som FHI hadde planar om å distribuera i byrjinga av veke ni. FHI jobbar nå med å gjera om fordelinga og vil gi beskjed så snart det er klart, skriv leiar for vaksineforsyninga i FHI, Knut Jønsrud til NRK.

For Stavanger betyr det at dei kanskje ikkje får dei 1800 dosane dei var lova i veke ni.

– Me skulle jo gjerne sett at alle var ferdig vaksinerte for lenge sidan. Med AstraZeneca-vaksinen skal det også gå mellom ni og tolv veker frå første til andre dose. Difor er det viktig at me får sett første dose så fort som mogleg, seier helsedirektøren i Stavanger.

Vil koma sterkare tilbake

AstraZeneca seier til NRK at leveransane vil variera noko, men at dei jobbar med å auka testkapasiteten slik at dei kan senda ut fleire vaksinedosar.

Kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca, Jacob Lund. Foto: AstraZeneca

Og sjølv om Noreg får færre dosar no, skal det ta seg opp i mars, ifølgje selskapet.

– Det er ein liten nedgang i februar og så blir det ei auke i mars, så totalt så skal voluma for første kvartal bli lik eller høgare enn det me nyleg har kommunisert, seier kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca, Jacob Lund.

Les også: Norge får langt flere vaksiner enn ventet fram mot sommeren

Hvem får AstraZeneca-vaksinen? Ekspandér faktaboks De aller første dosene (36.000 doser) vil bli gitt til helsepersonell.

Vaksinene blir sendt ut så raskt det er mulig.

Vaksineringen følger den oppsatte planen, men slik at vi fortsetter med Pfizer og Moderna for de over 65 + de i alderen 18 – 64 år, som har særlig høy risiko for komplisert forløp. AstraZeneca gis til helsepersonell (de første 36.000 dosene) og deretter til dem med medisinske risikofaktorer under 64 år.

Det er kun de mellom 18 og 64 år med særlig høy risiko for alvorlig/komplisert forløp som ikke får AstraZeneca. De med underliggende medisinsk risikofaktorer under 64 får AstraZeneca-vaksinen.

Vaksineringen følger den vanlige vaksineringskalenderen som blir oppdatert etter hvert som vi får konkrete avtaler med vaksineleverandørene om leveranser av vaksinene. Når vi får vaksiner som anbefales bare for en del av befolkningen, justeres kalenderen. Kilde: FHI

Startar vaksineringa denne veka

I Stavanger får dei 1200 dosar denne veka. Og kommunen vil gå i gang med vaksineringa så snart som råd.

Det har vore debatt rundt bruken av AstraZeneca-vaksinen. Den er mellom anna berre anbefalt for personar under 65 år og i to regionar i Sverige valde dei å stoppa vaksineringa av helsepersonell midlertidig, fordi fleire hadde fått milde biverknadar.

Men det uroa verken FHI eller Legemiddelverket i Noreg. Her er planen at fleire tusen helsearbeidarar skal vaksinerast med AstraZeneca-vaksinen. Helsedirektøren i Stavanger håpar flest mogleg takkar ja.

– Råda og meldingane frå dei sentrale helsestyresmaktene er at denne vaksinen er trygg og at den gir beskyttelse. Difor håpar me at vårt helsepersonell takkar ja til tilbodet dei nå får om å vaksinera seg, seier Fosse.