Nordtveit innrømmer tøff start på West Ham-livet

Den norske landslagsspilleren slo langpasningen til Michail Antonio som sendte West Ham opp i 2-1 mot Liverpool på søndag. Divock Origi utlignet for hjemmelaget, men West Ham tok uansett et livsviktig poeng mot tittelkandidaten.

–Vi har jobbet hardt i mange, mange uker nå så jeg føler vi fikk det vi fortjente. Etter å ha ligget under 0-1 på Anfield er det ikke lett å komme tilbake, men vi slo til og fikk 2-1, sa Nordtveit etter kampen.

Etter overgangen fra Tyskland har 26-åringen spilt sju seriekamper for West Ham. Fem av dem fra start. Nordtveit innrømmer at han har hatt det tøft med å tilpasse seg til livet i Premier League.

–Det er alltid ting man kan gjøre bedre, ingen er perfekte, men etter en hard start i West Ham med overgangen fra Bundesliga til Premier League, som har vært tøff, vil jeg vise fansen hva jeg gjør på trening hver dag, sier forsvarsspilleren til klubbens hjemmeside.

–Jeg har sagt at jeg er positiv og jobber hardt. Gruppa er også positiv, så jeg er bare heldig og glad for å være her. Forhåpentligvis kan vi se framover mot neste kamp og gjøre samme prestasjon der. Resultatet mot Liverpool viser hva vi har i klubben og dette laget, fortsetter den norske landslagsspilleren.

Tabellsituasjonen er imidlertid ikke lys for London-laget. 13 poeng på 15 kamper holder kun til 17.-plass. Swansea med et poeng mindre er under nedrykksstreken.

–Vi hører ikke hjemme der nede. Vi vil være lenger oppe og forhåpentligvis var kampen mot Liverpool et tegn på at det har snudd. Vi ser fram mot neste kamp (Burnley onsdag) og håper at vi kan ta mer poeng, avslutter Nordtveit.