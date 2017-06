Nordsjøritt-syklist døde

Arrangørene av Nordsjørittet har fått melding om at en syklist i 60-årene som fikk hjertestans under årets ritt, døde på sykehuset rett før helgen. Det melder Jærbladet. To syklister fikk hjertestans under årets ritt, og en mann i 50-årene ble bekreftet død dagen etter rittet.