Ring, ring!

– Ticket feriereiser, du snakker med Maren Tjøtta.

Renten øker. Maten blir dyrere. Strømprisen trenger vi ikke å snakke om.

Men på grunn av koronapandemien er det snart fire år siden Europa har vært fullstendig åpent.

Da pakker vi den badebuksen som passet i 2018 og som sikkert passer ennå, tar med oss solfaktor 15 og lukker kofferten.

Vi skal til Syden.

Hos Ticket feriereiser i Stavanger må daglig leder Maren Tjøtta sette telefonen på pause da NRK kommer på besøk. Den er tilnærmet rødglødende.

– Det er travelt. Folk vil til sol og varme, sier hun, før hun trekker pusten godt.

Maren Tjøtta er daglig leder i Ticket feriereiser i Stavanger og Sandnes. Foto: Kristoffer Apall / NRK

Ifølge årets Reisepuls-undersøkelse fra Virke planlegger sju av ti nordmenn å ha sommerferie i 2023. Halvparten av disse vil på utenlandsferie.

Spania er mest populært.

Reiseselskapet Apollo melder om 5 prosent økning i sommerferiesalget i desember, sammenlignet med året før pandemien. Her vil de fleste til Hellas.

Samtidig har salget gått opp 20 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

– Så man kan vel si at vi er tilbake til «normalen», sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera.

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera. Foto: Johnny Syversen / Apollo

Faktisk er feriesesongen allerede i gang. Mandag morgen var Stavanger lufthavn Sola full av nordmenn som trengte påfyll av D-vitamin mellom regnbygene og farevarslene.

– Vi skal til Torrevieja. Det var egentlig ganske spontant å reise nå. Jeg tror jeg bestilte på julaften. Da var jeg lei, sier Alva Hesje til NRK.

Økt med 27 prosent

Også Ving bekrefter at sommersalget er godt i gang

Salget av sommerferier nå tidlig i 2023 har økt med 27 prosent siden samme tidspunkt i 2020. Altså før pandemien traff oss.

– Så langt er vi fornøyde med sommersalget 2023, men det er i de neste ukene vi ser om etterspørselen er slik vi håper og forventer, sier Ingrid Osa i Ving.

Bekymret for ferie på kreditt

At salget av sydenturer til sommeren øker på tross av høyere rente, skyhøye strømpriser og en generell prisøkning på matvarer, overrasker imidlertid ikke Terje Hamre i Norsk Familieøkonomi nevneverdig.

– Det er litt overraskende at det er en så stor økning fra før pandemien, som var et normalår. Men det er slik at veldig mange i Norge fortsatt har god økonomi, sier Hamre.

Han peker på at vi nordmenn generelt prioriterer varme og ferie høyt, og at vi er glade i å reise. Men han er bekymret for at flere vil betale ferien på kreditt.

– Det er ikke noe nytt fenomen at folk gjør det. Men med så vanskelige tider mange er oppe i nå, burde man kanskje vært mer edruelige. En familie på fire til Syden koster penger, sier han.

Reisebyråene melder om flere sommerferiebestillinger til Syden enn før pandemien. Også i januar er det større pågang enn før. Kristian Haslerud og Karina Norfolk skal til Marrakech i Marokko. Foto: Einar Espeland / NRK

Har sittet på gjerdet

Daglig leder Maren Tjøtta tror en av grunnene er at folk nå har sittet på gjerdet i tre år.

– Alle hadde lyst til å reise før pandemien også. Men da spredde det seg utover et litt større tidsperspektiv. Nå slipper du derimot reiseskjema og koronatester, så nå er det veldig mange som ønsker å reise, sier hun.

Apollo merker at de økte utgiftene også setter preg på reisevanene våre. Men det demper ikke lysten.

– Ferien er noe vi prioriterer. Vi tenker derimot mer på økonomien ved valg av reisemål, hotell og ikke minst reiseperiode, sier hun.

Rivera oppfordrer folk som skal til sydligere strøk i sommer om å bestille så tidlig som mulig.

– Prisene på reiser styres av etterspørsel, så det lønner seg absolutt å bestille tidlig. Dette gjelder selvfølgelig spesielt dersom man ønsker å feriere på populære reisemål og i fellesferiene, sier hun.

50 prosent av alle nordmenn planlegger utenlandsferie i 2023. 29 prosent av disse vil besøke Spania og kanskje Mallorca, som disse tyske turistene. Foto: Clara Margais / DPA

Prisene øker

Tjøtta i Ticket sier at det er dyrere å reise sørover i 2023 enn før pandemien. Det er fordi det er mindre fly og ikke like god tilgang nå som tidligere.

– Samtidig er det større etterspørsel fordi alle har ventet i tre år på å reise. Og som vi vet henger pris og etterspørsel sammen. Hotellene er også dyrere, sier hun, og skyter inn:

– Men nå har jeg litt kø på telefonen.