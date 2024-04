Nordmann i Israel om Irans angrep

Norske Asgeir Ueland fra Rogaland, beskriver en spesiell natt i Israel. Over 300 missiler og droner ble sendt fra Iran, 99 prosent av dem ble avskåret, melder Det israelske forsvaret (IDF).

01.45 i natt lokal tid gikk flyalarmen nesten over hele landet og det Iranske angrepet var i gang, forteller nordmannen.

Han bor tre mil nord for Genesaretsjøen nord i Israel.

– Her ble det beskutt inn i nord Israel fra Libanon omtrent samtidig, så det var store smell her i nord, mens hovedangrepet av rakettene var sør i Israel, sier Ueland, som er krigshistoriker og korrespondent for Dagens.

Dagen derpå tror han de fleste israelere trekker en lettelses sukk.

– Nå venter vi på hva som eventuelt blir et israelsk svar, sier han.

Ueland er ganske sikker på at det kommer til å komme en reaksjon. Mens de venter går dagen som normalt, mens jagerfly flyr over hodene på dem og fuglene kvitrer.

– Det er en lett blanding av spenning i lufta rundt oss, sier nordmannen.