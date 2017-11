NorDan AS er årets bedrift

Torsdag kveld ble NorDan AS kåret til «Årets bedrift 2017» under Næringsforeningen og Handelsbanken sin prisutdeling på Rosenkildehuset. Dør- og vindusprodusenten holder til på Moi og har ti fabrikker og 1.600 ansatte. I begrunnelse står det blant annet at årets vinner er en bedrift som tar samfunnsansvar.