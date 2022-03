Hjemme i sitt eget hus sitter 19 år gamle Nora fra Sandnes.

Her eier og driver hun sitt eget firma.

Hun utvikler spill på spillplattformen Roblox. Spill som når ut til millioner av mennesker.

Det mest populære spillet hennes heter Dragons’ Life og har blitt spilt over 405 millioner ganger.

Kanskje ikke så rart at hun kunne kjøpe sitt eget hus som 18-åring.

Men hvordan er det egentlig å drive en suksessbedrift som tenåring?

Før vi er ordentlig i gang med å spørre Nora om dette, må hun ta en liten pust i bakken.

Det ser ut som det går litt rundt for henne.

Hun smiler forsiktig.

– Det er en grunn til at jeg kaller meg selv for Shyfoox.

Det er Noras nettalias og Roblox-navn. Hun henter seg inn og fortsetter samtalen som om ingenting har skjedd.

– For meg er det viktig at foreldre ikke må være redde for å la unger sitte og game, men at de må virkelig få dem til å være kreative med det, sier hun.

Går egne veier

Det er ikke mye som er A4 med Nora.

Først og fremst ser hun ut som et kunstverk, med spreke farger i håret.

Hun har rocka klær og smykker.

Valgene hennes er også egne. Som å droppe ut av skolen som 16-åring.

Allerede da tjente hun så gode penger at hun kunne leve av å være spillutvikler. Men svært få visste hva hun holdt på med.

– Halve klassen hadde ikke peiling på hva jeg holdt på med, sier hun og ler av det.

Hun startet med spillutvikling da hun var 12.

Fra hun var 14 kunne hun ta ut lønn hver måned. Venner og familie trodde henne ikke før hun virkelig ble lagt merke til, og de kunne lese om henne i media.

På gulvet tasser to ivrige hunder, som jevnlig søker oppmerksomhet fra matmor.

– Jeg skaffet meg dem for å komme meg mer ut. Nå må jeg ut for å lufte dem.

I tillegg er hun adoptivmamma til fire katter.

På hjemmekontoret har den svarte katten hennes gått i dvale på pulten hennes, like foran tastaturet.

Lucas er en Noras fire katter. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

At hun skulle ende som spillutvikler lå kanskje ikke helt i kortene.

Med en mamma som kunstner var oppveksten preget av tegning, bygging, og masse kreativitet.

Det kreative ble dokumentert på YouTube. Her kom også interessen for å lage gamingvideoer.

Og så dukket interessen for å utvikle spill opp.

Det kunne oppleves som noe kronglete når kunstnermoren satte opp strenge regler for bruk av data.

Det gikk så langt at moren tok nettet opp til flere ganger i oppveksten.

Men Nora var hekta, og hun hadde talent.

Hun drømte om et spill der man kunne være drage, men det fantes ikke.

Et fristed hvor man kunne spille rollespill og skape sin egen karakter, i en liten verden hvor en sosialiserer seg med andre spillere.

Slik kom ideen til det som skulle bli hennes største suksess så langt.

I dag står en liten Spyro-figur på arbeidspulten hennes.

Det er denne karakteren hun er inspirert av. Derfor har han fått sin velfortjente hedersplass.

I Dragons' life lager du din egen drage. Her møter spillere hverandre og snakker sammen. Det handler egentlig bare om å være en drage og leke. Det viste seg at det ikke bare var Nora som hadde savnet et slikt spill.

For det tok ikke lang tid før Dragons' life tok fullstendig av.

Blir lagt merke til

– Nora er kanskje den største spillutviklingsstjernen vi har i Norge, sier Rune Fjeld Olsen, som er spilljournalist i Level Up og spillkritiker i NRK.

Han beskriver Roblox som et fantastisk kreativt verktøy. Der meningen er at spillerne selv lager spillene.

Får man suksess med dette, som Nora, så har man et nedslagsfelt på utrolig mange millioner mennesker.

– Det har blitt en mulighet for særlig unge mennesker som er interessert i spillutvikling til å lære seg å utvikle spill, og faktisk få det utgitt og spilt av andre.

Rune Fjeld Olsen er spilljournalist i Level Up og spillkritiker i NRK. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Han beskriver tallene Nora og Roblox opererer med som ville.

– De er nå verdsatt som ett av de aller mest verdifulle selskapene i verden. Fordi dette spillet er tilgjengelig overalt, bortsett fra Playstation.

– Det er helt vanvittig. Jeg er først og fremst imponert over Nora og det hun har fått til.

– Hva tenker du om framtiden hennes?

– Jeg tror hun kan gjøre nesten det hun vil i spillbransjen.

Olsen understreker at dette er en solskinnshistorie, men at det er også finnes skyggesider ved Roblox, som handler om den økonomiske modellen deres.

– Det er svært få som faktisk tjener penger på å utvikle spill på Roblox, sier han.

Shyfoox ble kjendis

Nora sperrer øynene opp når hun får høre hva Olsen sier om hennes suksess.

– Hæææ?

Hun måper og smiler, mens det synker inn.

– Jeg vet ikke om det er sant, det føles ikke sånn, sier hun.

Selv opplever hun ikke det hun gjør som så spesielt, før hun møter de som spiller spillene hennes. For i noen miljøer er Nora blitt en stor kjendis.

Nora blir gjenkjent på gata titt og ofte. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I Sandnes er det særlig barn i alderen 1. til 7. klasse som kan finne på å hyle og løpe etter henne.

Noen filmer henne. Andre ringer på døra med små gaver.

– Til og med voksne har begynt å kjenne meg igjen. Det er litt rart, mener hun.

Og når hun kjører rundt i en knall rosa bil, er det ikke så rart at hun er lett gjenkjennelig.

Neste kapittel

Nå går det meste av tiden på å ferdigstille hennes neste storsatsing, som er Roblox-spillet Wolves' life dawn.

Hun viser oss en grønn og frodig skog med masse trær og fjell.

– Alt dette har jeg laget, men jeg har fått noe hjelp med selve verdenen. Det er massearbeid som jeg synes er kjedelig, forklarer hun.

Planter og trær blir flyttet på. Hver minste detalj har hun kontroll på.

Wolves' life dawn mener hun vil bli mye større enn hennes nåværendes største suksess Dragons' life.

I løpet av året er planen å slippe det på Roblox.

Da vil Nora tjene penger på at spillerne betaler for å låse opp små unike ting til karakteren sin.

En skulle kanskje tro at det var et helt team i ryggen på Nora, men hun jobber stort sett alltid alene.

Noen ansatte har hun hatt, men hun trives best med å ha hele kontrollen selv.

– Jeg er ikke flink til å delegere, sier hun.

Derfor er det i dag bare Nora, dragene og ulvene.

Og hun angrer ikke på noe.