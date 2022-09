Nominasjonsliste MDG Stavanger

Den foreløpige nominasjonslista for kommunevalet til neste år i partiet MDG i Stavanger, er klår. Det er det same sambuarparet som i inneverande periode som er på topp av lista. Øvst står Daria Maria Szymaniuk og som nummer to står Rune Askeland. Ingvild Sørensen er nummer tre.