Nødpeilesignal, men ingen i nød

Etter at et fly mottok nødsignal fra Karmøy, ble redningsskøyta sendt ut for å søke. – Signalet er lokalisert til et koordinat i et lagerbygg, som ligger ved en kai på Moksheim, og ingen er i nød, sier operasjonsleder Tore Frøyland-Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Haugesunds Avis.