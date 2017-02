Den nye nødnettradioen likner en 20 år gammel mobiltelefon, har lang antenne, et display og noen knapper.

Trykker et av mannskapene på feil knapp når alarmen går, blir resten av vaktlaget ikke varslet. Avdelingsleder Ragnar Løfstrøm er frustrert over situasjonen.

– Alle deltidsmannskapene våre har en egen nødnettradio som henger i bukselinningen eller beltet. Denne går de med døgnet rundt både på fritiden og i sin vanlig jobb. Når alarmen går og de skal ta fram radioen for å sjekke hva som skjer, risikerer de å komme borti «Push to talk»-knappen.Gjør de det så stanser de utalarmeringen hos andre radioer som skulle ha blitt varslet, sier Løfstrøm.

– Hva synes du om dette?

– Det er for svakt. Med den teknologien som vi har i dag burde ikke dette kunne skje, sier Løfstrøm.

Avdelingsleder Ragnar Løfstrøm er frustrert over det nye nødnettet. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Men det har skjedd. Mange ganger. Konsekvensen er at vaktlagene mister verdifulle minutter, minutter som er viktige i forhold til å redde både liv og verdier. Det finnes i følge Løfstrøm heller ingen måte å oppdage at alarmen blir avblåst. Det første avviket skrev Karmøy brannvesen i november 2015. Løfstrøm har ikke oversikt over nøyaktig antall ganger utalarmeringen har sviktet som følge av dette, for avvik har han sluttet å skrive.

– Beskjeden fra Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap er at vi må akspetere at det er slik, sier Løfstrøm.

Ikke utbredt problem

«Push-to-talk»-knappen er designet for muntlig kommunikasjon. Hans Kristian Madsen er fungerende avdelingsdirektør i Direktotatet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Fungerende avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB sier Push-to talk-knappen er designet som den er for at utrykningsleder skal kommunisere med resten av vaktlaget. Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Han sier problemstillingen fra Karmøy er kjent, men oppfattes ikke som et utbredt problem. Madsen sier dersom alarmen blir stanset ved et uhell, vil 110-sentralen oppdage at det ikke melder seg nok mannskap. Det jobbes likevel med nye løsninger

– Vi ser hele tiden på behov for å revidere og forbedre standard og design. Systemet nærmer seg ti år og vi har mange ønsker om endringer. Dette tar vi med oss i det løpende arbeidet framover, sier Madsen.

To år med nødnett-frustrasjon

For Løfstrøm har det nye nødnettet vært to år med frustrasjon. Tidligere har NRK fortalt om den enorme prisstigningen nødnettet har medført og at dekningen er for dårlig på Karmøy. At utalarmeringen også fungerer dårlig, gjør at han er sterk kritisk til hvordan det nye nødnettet fungerer for brannvesen med deltidsmannskap.

– For meg virker det som om dette systemet er laget for kommunikasjon, der en i ettertid har puttet inn utalarmeringen. Det var nok bedre før for de fleste brannvesen, med det analoge systemet. Da hadde vi små personsøkere med vibrasjon, de var mye mindre i størrelse og hadde bedre batterikapasitet. Nå har vi fått et godt sambandssystem, men et dårlig utalarmeringssystem, avslutter Løfstrøm.