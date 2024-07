Nødetatene returnerer etter mulig drukningsulykke i Klepp

Brannvesenet rykker ut på melding om mulig druknigsulykke i Klepp.

Vaktleder i Rogaland brann og redning, Svein Nesse, sier de har fått melding fra turister som har sett dykkere i sjøen.

Det er snakk om en båt med to dykkere. Meldingen fra turistene går ut på at båten er forsvunnet, og at dykkerne ikke er sett siden.

Nødetatene rykker ut sammen med redningsskøyte og et redningshelikopter.

En båt skal ha drevet vekk og er antatt flere hundre meter borte. Hovedredningssentralen har bedt politiet om å bistå redningsarbeidet med innsatsledelse på land, opplyser politiet.

Like før klokka 15 snur alle nødetater.

– Det har løst seg. De har funnet dykkere i området som var ute og dykket. Dykkerne har hatt kontroll slik vi forstår det, sier Nesse i brannvesenet.

Dykkerne er i god behold. Gummibåten de benyttet drev av gårde. Den vil bli forsøkt fanget opp av redningsskøyta. Politiet avslutter på stedet.