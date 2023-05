No trenar russen på eksamen: – Kjenner på spenning og redsel

Spenning.

Redsel.

Stress.

Mykje arbeid.

Tungt.

Noko nytt.

Slik beskriv elevane ved St. Olav vidaregåande skule sine tankar om eksamen.

Elevar fødde i 2004, også kalla 04-kullet, er avgangselevar og har ein ting til felles:

Dei har aldri hatt eksamen. No trenar dei på nettopp dette.

Per oktober 2022 var det 48.295 avgangselevar på VG3 i Noreg, ifølgje Utdanningsdirektoratet.

Håvard Borgenvik er klar for ei heildagsøving i Økonomi og leiing. Han er blant elevane som synest det er heilt greitt at eksamen er tilbake.

Det sjølv om kullet før han slapp unna og kan sitte igjen med høgare snittkarakter etter vidaregåande.

– Det blir nok nokon som har eit betre snitt enn oss, men det kan også vege opp, så det kan gå to vegar, seier han.

Russ Håvard Borgenvik på heildagsøving. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Trygve Risa er på veg inn til ein heildags i IT.

– Det er litt urettferdig. Dei som ikkje hadde eksamen i fjor, har ein fordel, for ein ser på statistikken at snittet går ganske kraftig ned når det er eksamen, seier han.

Cheryl Log skal ha heildags i engelsk.

– Eg kjenner på spenning og litt redsel, sidan eg aldri har hatt eksamen før, seier ho.

Viktig med øving

Lektor Hilde Håvardstein på St. Olav er spent på korleis eksamen vil slå ut for det første kullet som no skal gjennomføre eksamen sidan 2019.

– Det står att å sjå. Dette har vore ein spesiell periode med ganske få moglegheiter for å trene på eksamen, så vi er spente alle saman, seier lektoren.

Ho trur eksamensøvinga er viktig og nyttig. Då får elevane øve på å disponere tida si og teste ut det tekniske.

Eksamen er også nytt for lektor Hilde Håvardstein etter mange år utan. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Eksamensøvinga fungerer på same måte som eksamen. Elevane må gjennomføre ei heildagsprøve på fem timar.

– Det er nokre høge skuldrer, men så lenge ein har trena på førehand, så tenker eg at skuldrene vil gå litt ned. Derfor er treninga viktig, meiner Håvarstein.

– Mange er bekymra

Petter Andreas Lona er påtroppande leiar for Elevorganisasjonen. Han fortel at mange elevar over heile landet generelt er bekymra for eksamen.

– Mange elevar opplevde den lengste lærarstreiken nokosinne i haust. Elevar på dei utsette skulane kjenner seg veldig stressa rundt eksamen, seier Lona.

Petter Andreas Lona er påtroppande leiar for Elevorganisasjonen. Foto: Hannah Baarøy / Elevorganisasjonen

I tillegg var dei ramma av pandemi. Elevorganisasjonen bad derfor i haust Kunnskapsdepartementet om å gjere ei risikovurdering av om det er forsvarleg å innføre eksamen no. Det blei dei ikkje høyrde på.

For 03-kullet blei det gjort ei slik vurdering av Utdanningsdirektoratet. Då var konklusjonen at det ikkje var forsvarleg å halde eksamen. Grunngivinga gjekk på kva elevane faktisk hadde lært.

– Då det ikkje var eksamen, brukte mange skular tida på å ta igjen tapt læring. Årets avgangskull har ikkje hatt den same moglegheita som eldre kull til å ta igjen tapt læring, seier Lona.

Spesiell situasjon

Kjersti B. Tharaldsen er prodekan for forsking ved fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger, og har mellom anna forska på stress og meistring i elevgrupper.

Kjersti B. Tharaldsen, prodekan for forsking ved fakultet for Utdanningsvitenskap og humaniora. Foto: Ina Selmer-Anderssen / NRK

Ho meiner russen har hamna i ein spesiell situasjon. Verken elevar eller skulen har stått i denne situasjonen før.

– Det kan føre til at den spenninga ein ofte kjenner på rundt eksamen, kan bli litt ekstra sterk, seier Tharaldsen.

Vil ha eksamen tilbake

Kunnskapsdepartementet opplyser at då eksamen blei avlyst i 2022, skjedde det etter faglege råd frå Utdanningsdirektoratet. Den gongen var det stor uvisse rundt korleis pandemien ville utvikle seg vidare og korleis han ville påverke avviklinga av eksamen.

Sindre Lysø, statssekretær (Ap). Foto: Jens Driveklepp

– Eksamen er ein viktig del av sluttvurderinga til elevane. Utgangspunktet er alltid at eksamen skal gjennomførast kvart skuleår. Eksamen bidreg mellom anna til at elevane får eit høve til å bli vurdert av ein ekstern sensor, seier statssekretær Sindre Lysø (Ap).

Sjølv om både pandemi og streik har ramma ulikt, blei streiken avslutta tidleg i skuleåret. Skulane og elevane har hatt mykje tid til å førebu seg på eksamen etter dette, meiner departementet.

Tilbake på St. Olav vidaregåande har klokka blitt 14. Runar Wiig Reianes innrømmer at han er litt kokt i hovudet etter ein heil dag med eksamensøving.

Runar Wiig Reianes under heildagsøving i Økonomi og leiing. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Eg kjende at eg ikkje var heilt førebudd. Eg kjem nok til å førebu meg litt betre til neste gong, seier Reianes.