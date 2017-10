No er det slutt for Ivar Skei

Det er fullt i lokalet til Ivar Skei i Sandnes. Platene til kjende og ukjende artistar må handlast i dag. Når dagen er omme, stenger den legendariske musikkbutikken dørene for godt.

– Det kjennest litt rart og vemodig, seier eigar Liv Reidun Gramstad.

Skal feira stenginga

Sidan 1974 har ho stått bak disken, i ein forretning som har heldt det gåande sidan 1903.

– Det er ganske vemodig å ta avskjed med kundar. Men me får gjera det til ein kjekk dag, og feira at me faktisk har heldt på så lenge som me har, seier Gramstad.

I butikken skal det vera konsertar med mellom anna Lyng og Svein Tang Wa. Og kundane som kjem innom får servert kake.

– Og elles så skal me drøsa og klemma kvarandre, seier Gramstad.

Mange var innom Ivar Skei laurdag. Foto: Anders Fehn / NRK

– Avsluttar på topp

Det var i juli i år at det blei kjent at Ivar Skei skulle legga ned.

– Sidan nyheita om at me skulle stenga dørene kom, så har me opplevd at det har kome fleire kundar inn. Så det er kjekt at butikken avsluttar på stigande kurs, og at det er så mange som kjem innom her og seier farvel, og takker for gode handlar, seier Nikolai Ravn Aarskog, som også jobbar i butikken.

– Ja, det er ganske rørande, seier Gramstad.

– Men det er ei rett avgjer, det var tid for det no, avsluttar ho.