No aukar bøtesatsane i trafikken igjen – fleire er kritiske

NAF, Norsk Lastebileigar-forbund og Frp er kritiske til regjeringa sitt forslag om å auke satsane på trafikkbøtene igjen.

I februar i år auka bøtesatsane for brot på vegtrafikklova med 30 prosent. Den gongen var det brei kritikk mot dei nye satsane. Også i 2022 auka bøtene.

Denne gongen vil regjeringa auka satsane for å halde tritt med prisveksten.

– Vi meiner denne aukinga som regjeringar foreslår, kjem alt for tidleg, seier pressesjef i Noregs Automotive Forbund (NAF), Ingunn Handagard.

Pressesjef i NAF, Ingunn Handgard. Ho er usamd i regjeringas forslag om å auke satsane. Foto: NAF

Ho meiner at for høge bøter går imot rettferdskjensla til folk. Ho viser til at vi er i ei dyrtid og at bøtene allereie er på eit høgt nivå.

Over 10.000 kroner for mobilbruk

Med dei nye satsane vil bota bli på 1150 kroner om du køyrer 5 km/t for fort når fartsgrensa er 60 km/t.

Om du køyrer 25 km/t i timen for fort i 60-sona er forslaget at du får 12.700 kroner i bot.

Og brukar du handhalden mobiltelefon i bil vil det koste deg 10.200 kroner. Det er ein auke på 500 kroner slik satsen er i dag.

Eksemplar på økte satsar Ekspander/minimer faktaboks Bruk av mobiltelefon: 10.200 kroner

Brot på vikeplikta: 10.200 kroner

Køyre på raudt lys: 10.200 kroner

Brot på forbodsskilt: 8200 kroner

Køyre i 61 km/t i 50-sone: 5650 kroner

Samd i forslaget

– Vi er samd i forslaget om ein heving av eksisterande bøtesatsar, seier Øyvind Årbogen, seniorrådgivar i Norges Trafikkskoleforbund.

Øyvind Årbogen er seniorrådgivar i Norges Trafikkskoleforbund.

Han trur auka bøtesatsar vil bidra til færre hardt skadde og drepne.

– Bøtesatsane skal ha ein effekt på de som er ute og køyrer. Da må det ein form for streng straff til de som ikkje held vegtrafikkloven.

– Ingen klar samanheng

Det er Handagard i NAF usamd i. Ho stiller spørsmål ved om endå høgare bøter vil virke inn på talet på lovbrot eller om trafikktryggleiken blir auka.

– Forsking frå Transportøkonomisk institutt seier det ikkje er ein klar samanheng mellom stadig oppjusterte bøter og lovbrot i trafikken, seier pressesjefen i NAF.

Ho minner om at vi nå har endå eit år med høge tal på omkomne i trafikken.

– Om ikkje høgare bøter ikkje verkar inn på talet på lovbrot, står fram auken meir eit behov for å få inn pengar til statskassen heller enn trafikktryggingstiltak.

Saknar grunngjeving

I likskap med NAF er også Norsk Lastebileigar-forbund imot ein ny auke.

Viseadministrerande direktør Jan-Terje Mentzoni seier det ikkje blei grunngitt ved den kraftige auken sist om den var naudsynt får å oppretthalde ein preventiv effekt.

Dei sakna den gong analysar som eventuelt kunne grunngi forslaget.

– Slike analysar finst heller ikkje no. Vi ber difor på nytt om at det må leggast fram faglege vurderingar og grunngjevingar for å heve satsane. Inntil då meiner vi dei ikkje skal auke.

Viseadministrerande direktør i Norsk Lastebileigar-forbund, Jan Terje Mentzoni. Han påpeiker at det norske bøtenivået ligg høgt over tilsvarande bøter i nabolanda våre. Foto: NLF

Departementet forsvarer auken

Samferdselsdepartementet svarer i ein e-post til NRK at det er foreslått å oppjustera bøtesatsane i samsvar med utviklinga i konsumprisindeksen frå 2023 til 2024.

– Forslaget er grunngitt i eit ønske om å halda oppe den preventive effekten på bøtene og som sanksjon mot ei uønskt handling. Bøtesatsane er innretta slik at dei forenkla førelegga skal ha størst mogleg trafikktryggingsmessig effekt, skriv dei.

Departementet meiner handheving av trafikkregelbrot er av dei mest effektive tiltaka mot uønskt og trafikkfarleg åtferd.

– Aktløyse er årsak eller medverkande årsak til eit stort tal svært alvorlege trafikkulykker kvart år, og dette er ei aukande utfordring, skriv dei.

– Slutt å plage vanlege folk

Men heller ikkje stortingsrepresentant Frank Sve i Frp trur høge satsar gjer at vi blir meir lovlydige.

– Høgare skattar, avgifter og no høgare bøtesatsar er einaste tiltaket regjeringa kjem med i det aller meste når det gjeld samferdsel.

Stortingsrepresentant for Frp, Frank Sve. Foto: Jan Erik Finsæther

Han meiner regjeringa i staden burde fokusere på utbygging av betre og tryggare vegar og å satse kraftig på trafikktryggingstiltak som faktisk reddar liv i trafikken.

– Dei bør slutte med å plage vanlege folk og næringslivet ved å til stadig loppe lommeboka til alle, seier Sve.

Høyringsfristen var 13. desember, og satsane vil truleg gjelde frå 1. februar 2024.

Både Trygg Trafikk, Politidirektoratet og Riksadvokaten seier de ikkje har nokon sterke meiningar i denne saka.

Vil endre bøtesystemet

Andreas Unneland er justispolitisk talsperson i SV. Han seier det er naturleg at bøtesatsane aukar.

Men han liker ikkje systemet slik det er i dag.

– Bøter burde knytast opp mot inntekt. Det er rart at Kjell Inge Røkke får lik bot som ein aleinemor får for mobilbruk i bilen, seier han.

Justispolitisk talsperson i SV, Andreas Unneland. Han synest regjeringa heller burde starte arbeidet med å endre systemet slik at man kan straffe folk ut frå deira økonomiske utgangspunkt. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

NAF er også samde i dette.

– Det vil skape meir rettferd, seier Handgard i NAF.