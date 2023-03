Nkom starter umiddelbar tilsyn av ladestasjoner

Etter at det svenske Elsäkerhetsverket har vedtatt et omsetningsforbud i Sverige for to elbilladere fra Easee, har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) nå besluttet å starte tilsynssak mot selskapet.

Det skriver de i en pressemelding.

De vil også kontrollere flere ladestasjoner på det norske markedet. Tilsynet vil skje i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).