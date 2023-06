NKOM klar med konklusjon i Easee-saken

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) har vurdert ladeboksene til Easee. Konklusjonen fra dette arbeidet offentliggjøre mandag klokka 9. NKOM og DSB har gått gjennom dokumentasjonen fra svenske Elsäkerhetsverket, etter at svenskene innførte salgsforbud for ladeboksene.